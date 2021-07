Covid-19 : Le Variant Delta serait aussi contagieux que la Varicelle, selon une étude américaine

«La guerre a changé», prévient l’agence de santé publique américaine qui affirme que le variant Delta est plus dangereux et plus contagieux qu'on ne le pensait.

Dans une note interne révélée par le Washington Post et le New York Times, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui constituent l'agence fédérale de santé publique américaine, indique que le variant Delta du SARS-CoV-2 se transmet «aussi facilement que la varicelle». Il serait bien plus contagieux que la souche originelle du virus dont la contagiosité pouvait se rapprocher de celle de la grippe.

Breaking News: The Delta variant is as contagious as chickenpox and may be spread by vaccinated people as easily as the unvaccinated, an internal C.D.C. report said.https://t.co/hDs1FOIPMt — The New York Times (@nytimes) July 30, 2021

Selon les experts de l'agence qui se basent sur des données hospitalières du Canada, de Singapour ou d'Ecosse, le variant Delta causerait aussi des cas «plus graves» que n'importe quel autre variant.

Le vaccin n'empêche pas la transmission

Plus inquiétant encore, les personnes vaccinées infectées par le variant Delta pourraient transmettre le virus aussi facilement que les non-vaccinées. Des informations corroborées par le docteur Anthony Fauci, épidémiologiste et ex-conseiller scientifique de la Maison blanche, interviewé vendredi par la radio publique américaine NPR.

La directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), Rochelle Walenksy, s'appuie sur ces données pour recommander à nouveau, depuis deux jours, le port du masque en intérieur pour les personnes vaccinées dans les zones à haut risque.

Le vaccin demeure indispensable

La note indique aussi qu'il y aurait 35.000 infections symptomatiques par semaine parmi 162 millions d'Américains vaccinés.

Si l'infection de personnes vaccinées est possible, l'agence de santé américaine rappelle toutefois l'importance de se faire vacciner. Les CDC estiment ainsi que le risque de mourir ou d'être gravement malade est divisé par dix avec un vaccin et le risque d'être contaminé au moins par trois.