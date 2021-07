DIRECT - Coronavirus : Plus de 200.000 manifestants contre le pass sanitaire en France

La mobilisation contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions ne devrait pas faiblir samedi en France, après avoir rassemblé 161.000 personnes la semaine dernière. La Réunion et la Martinique retrouvent ce samedi le confinement. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

19h51

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 204.090 manifestants dont environ 14.250 à Paris ont défilé à travers la France contre le pass sanitaire. Au total, 184 actions ont été recensées.

18h43

Au moins 38.000 personnes ont manifesté samedi dans le Sud-Est de la France contre l'obligation vaccinale, la généralisation du pass sanitaire et l'action du gouvernement dans des cortèges hétéroclites réunissant également des Gilets jaunes et des antivaccins.

A Montpellier, la manifestation a réuni 10.000 personnes, selon le dernier bilan de la préfecture, soit près du double de la semaine dernière (5.500). Le record a été atteint dans le Var où le rassemblement à Toulon a drainé 13.000 personnes, selon la préfecture. A Nice, la mobilisation -- 6.500 personnes selon la police-- était également un peu plus fournie que la semaine précédente où 6.000 protestataires avaient défilé.

A Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), plus de 2.200 personnes ont manifesté dans le centre-ville samedi matin et 3.000 personnes se sont rassemblées à Avignon, chef-lieu du Vaucluse, en début d'après-midi sans incident, selon la police.

17h16

Des manifestations rassemblent de nouveau samedi des dizaines de milliers d'opposants à l'extension du pass sanitaire dans de nombreuses villes de France, au nom de la «liberté», pour le troisième week-end consécutif. A la veille de cette mobilisation, les autorités s'attendaient à voir 150.000 personnes défiler. Samedi dernier, les manifestations avaient rassemblé 161.000 personnes et 110.000 une semaine plus tôt.

A Paris, une première manifestation de plusieurs milliers de personnes est partie du métro Villiers (XVIIe) à 14H00 en direction de la place de la Bastille (XIe), émaillée de heurts avec les forces de l'ordre cherchant à contenir le cortège sur le parcours autorisé.

Vers 16h, la tension est montée à proximité de la place de la République, où la police répondait avec des lacrymogènes aux jets de projectiles ou de pétard de manifestants, criant «non à la dictature» ou chantant la Marseillaise.

16h11

Le Niger a reçu 302.400 doses de vaccins Johnson & Johnson contre le Covid-19, offerts par les Etats-Unis, quatre mois après le lancement de la vaccination qui se fait au compte-gouttes dans ce pays, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Les vaccins ont été acheminés à Niamey en deux livraisons de 151.200 doses chacune, dont la dernière cargaison a été réceptionnée jeudi par les autorités sanitaires nigériennes, a précisé le ministère à l'AFP.

Au total, depuis le début de sa campagne de vaccination lancée le 29 mars, le Niger a reçu plus d'un million de doses de vaccins: 400.000 doses de Sinopharm offertes par la Chine, 355.000 doses d' AstraZeneca via le programme Covax destiné à fournir des vaccins aux pays à faible revenu, un don indien de 25.000 doses du même sérum, et donc 302.400 doses américaines Johnson & Johnson.

14h01

L'Espagne va lever les restrictions sur les vols en provenance du Brésil et d'Afrique du Sud mais imposera une quarantaine anti-Covid de dix jours à leurs voyageurs à partir du 3 août, indique un décret publié au bulletin officiel.

12h39 Le Rwanda a annoncé la levée du confinement de la capitale Kigali et de huit autres districts jusqu'à mi-août, bien que les cas de Covid-19 continuent d'augmenter dans le pays. Les nouvelles mesures s'appliqueront du 1er au 15 août, a indiqué le gouvernement dans un communiqué à l'issue d'une réunion présidée par le président Paul Kagame vendredi. 9h57 Deux nouveaux territoires en Chine, incluant une ville de 31 millions d'habitants, présentent des foyers épidémiques à l'occasion de la résurgence la plus importante du Covid-19 depuis des mois dans le pays, ont annoncé les autorités sanitaires samedi. Des cas de contaminations ont été répertoriés dans la province de Fujian et dans la municipalité de Chongqing, des territoires s'ajoutant aux quatre provinces et à la capitale, Pékin, où des infections au variant Delta avaient déjà été signalées. 7h34