Donald Trump a récolté plus de 80 millions de dollars en 2021

Donald Trump est loin d'avoir rendu les armes. L'ancien président des Etats-Unis a récolté 82 millions de dollars de donations en 2021, portant son trésor politique à plus de 100 millions de dollars.

Cette performance est «extraordinaire pour un ex-président expulsé des réseaux sociaux», a commenté le Washington Post. A titre de comparaison, les dons versés à Donald Trump ne sont que très légèrement dépassés par ceux du Comité national républicain. Le parti a levé 84 millions de dollars lors du premier semestre de 2021.

Concrètement, avec 102 millions de dollars en poche, Donald Trump dispose d'une importante marge de manoeuvre. Il doit utiliser cet argent pour poursuivre son action politique, mais cette injonction peut prendre plusieurs formes : voyages, meetings, ou encore dépenses pour soutenir un candidat (ou pour en enfoncer un autre).

Des dons pour «rétablir la vérité»

Dans un communiqué, l'ancien président s'est félicité du succès de sa collecte. Celle-ci prouve, selon lui, que des millions d'Américains «partagent son indignation» et veulent «qu'il continue à se battre pour rétablir la vérité». Donald Trump considère encore que l'élection présidentielle de 2020 a été truquée, et que Joe Biden n'aurait jamais dû accéder à la Maison Blanche. C'est d'ailleurs l'un de ses principaux arguments pour inciter les petits donateurs à le soutenir financièrement.

Mais ce soutien ne doit pas passer par n'importe quel organisme. Donald Trump a été très clair : ses partisans doivent effectuer leurs contributions sur donaldjtrump.com ou Save America PAC, et non pas via le site du parti républicain. Traduction : l'ancien président veut toucher ses donations directement.

Le Comité d'action politique (PAC) Save America, qui met en commun tous les donations versées à Donald Trump, a ainsi récolté 62 millions de dollars en 2021. L'ancien président vient également d'approuver la PAC Make America Great Again, ayant rapporté un peu plus de 5 millions de dollars. Les donateurs individuels incluent les hommes d'affaires Don Ahern et Mike Lindell, ou encore l'ancienne sénatrice de Géorgie Kelly Loeffler. Tous ont un seul objectif, résumé par donaldjtrump.com : «Notre mouvement ne peut pas s'arrêter maintenant.»