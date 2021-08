Etats-Unis : alors que des millions d'Américains risquent l'expulsion, le Congrès part en vacances

Aux Etats-Unis, un moratoire sur les expulsions pour loyers impayés a expiré, ce samedi 31 juillet à minuit, soumettant des millions d'Américains au risque de perdre leur logement. Joe Biden, le président, avait pourtant demandé aux membres du Congrès de faire le nécessaire pour prolonger ce dispositif. Mais ils sont partis en vacances avant de trouver un accord.

A l'origine, la mesure avait été mise en place en septembre 2020, par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence de santé publique du pays. Elle a par la suite été prolongée à plusieurs reprises, au nom de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Ensuring every American has a roof overhead is a value that unites the Democratic Party. That's why I led a relentless campaign to extend the CDC eviction moratorium. In an act of pure cruelty, Republicans blocked this measure — leaving children and families out on the streets.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 1, 2021