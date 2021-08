DIRECT - Coronavirus : Vaccination obligatoire à New York pour aller au restaurant, dans les salles de sport et de spectacle

Alors que la situation épidémique se dégrade aux Antilles, le préfet de Guadeloupe a annoncé hier un nouveau confinement à compter de mercredi 4 août. L'île antillaise suit le territoire voisin de la Martinique, confiné depuis vendredi soir pour trois semaines aussi. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

16h41

A New York (Etats-Unis), il faut désormais être obligatoirement vacciné pour aller au restaurant, dans les salles de spectacle et de gym, a annoncé ce mardi le maire démocrate Bill de Blasio, faisant de sa ville la première aux Etats-Unis à créer un passeport vaccinal.

Ce dispositif, baptisé «Key to NYC pass», «exigera la vaccination des salariés et des clients des restaurants en intérieur, des salles de sport et des salles de spectacle», a expliqué le maire lors d'un point presse, précisant qu'il faudrait «au moins une dose» de vaccin.

16h34

En raison de la flambée des cas, l'Agence régionale de santé (ARS) de Corse a déclenché, ce mardi 3 août, le «plan blanc régional» afin d'ouvrir «de nouvelles capacités d'hospitalisation» à Bastia où le taux d'occupation «dépasse 79%».

Pour rappel, le «plan blanc» permet de mobiliser tout le personnel médical nécessaire, quitte à repousser les opérations qui ne relèvent pas de l'urgence absolue.

16h26

Les premiers renforts de l'armée sont arrivés en Martinique afin d'augmenter «la capacité d'accueil en réanimation» au CHU de Fort-de-France pour faire face à la flambée de coronavirus, ont indiqué ce mardi les Forces armées aux Antilles dans un communiqué.

14h55

Le gouvernement a demandé mardi aux préfets et directeurs généraux d'ARS d'accélérer la vaccination des demandeurs d'asile et réfugiés précaires, réitérant son objectif fixé le 5 juillet de tous les vacciner «d'ici fin août».

Les résidents des foyers de travailleurs migrants et les populations hébergées dans le dispositif national d'accueil (DNA) «disposent d'une moins bonne couverture vaccinale que le reste de la population», rapelle la circulaire, signée par le ministre de la santé Olivier Véran et la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa.

«Malgré les efforts importants déployés par les opérateurs nationaux, des freins à la vaccination subsistent», écrivent les ministres, évoquant notamment «la barrière de la langue» et le «peu d'équipement informatique disponible dans les foyers et centres pour prendre rendez-vous en ligne».

13h03

La moitié de la population de l'Union européenne est désormais complètement vaccinée contre le Covid-19, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles ce mardi.

Au total, cela représente 223,8 millions de personnes ayant reçu deux doses, une seule dose après avoir guéri ou un vaccin à dose unique.

12h23

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.234.618 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT.

Plus de 198.815.960 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

11h05

Les autorités chinoises ont décidé mardi de dépister tous les habitants de la ville où le Covid-19 était apparu, Wuhan, touchée par quelques cas de coronavirus, au moment où le variant Delta, hautement contagieux, pousse un nombre croissant de pays à imposer des restrictions.

La résurgence du virus, qui frappe des pays qui pensaient depuis longtemps avoir surmonté le pire, est favorisée par des taux de vaccination en baisse et de nouvelles mutations plus dangereuses.

09h48

Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale, a de nouveau plaidé mardi pour "la vaccination obligatoire pour tous les adultes", une "règle claire" afin d'atteindre l'immunité collective face au Covid-19.

Réitérant sur France Inter cette proposition formulée mi-juillet par les députés et les sénateurs socialistes, elle a fait valoir qu'il s'agirait là d'"une règle claire, qui peut être mise en oeuvre de manière concertée et permettrait d'atteindre 90% de la population vaccinée".

09h20

La Suède prévoit de proposer une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 à "une grande partie de la population" en 2022, même si elle pourrait commencer par des populations vulnérables dès cet automne, ont annoncé mardi les autorités sanitaires.

La décision finale n'est toutefois pas encore prise, a annoncé l'Agence de santé publique, alors que plusieurs pays ont annoncé leur intention de proposer une dose supplémentaire face à la percée du variant Delta et aux inquiétudes sur la réduction de l'efficacité des vaccins par rapport aux mutations observées ou à venir.

09h15

Les Etats-Unis ont atteint lundi le taux de 70% d'adultes ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, près d'un mois après la date objectif fixée par le président Biden, au moment où les hospitalisations atteignent des niveaux comparables à ceux de la vague de l'été dernier.

Les données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence de santé publique des Etats-Unis, montrent par ailleurs que 60,6% des adultes et 49,7% de la population totale sont désormais entièrement vaccinés.

Joe Biden avait initialement affiché l'objectif d'atteindre le chiffre de 70% le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine.

Mais le ralentissement de la campagne de vaccination, en particulier dans les régions traditionnellement conservatrices du Sud et du Midwest, ainsi que parmi les populations les plus jeunes, paupérisées, et celles issues de minorités ethniques, a empêché le pays d'atteindre cet objectif.

08h42

La Guadeloupe, confrontée à une "situation catastrophique" sur le plan de l'épidémie du Covid-19, va être reconfinée pour une durée d'au moins trois semaines à partir de mercredi 20H00, a annoncé lundi le préfet Alexandre Rochatte. L'île antillaise suit le territoire voisin de la Martinique, confiné depuis vendredi soir pour trois semaines aussi.

"Nous sommes dans une situation catastrophique, nous avons dépassé les 3.000 cas par semaine", a alerté Valérie Denux, directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe, lors d'une conférence de presse commune avec le préfet.