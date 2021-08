La fête pour les 60 ans de Barack Obama fait polémique

Afin de fêter son soixantième anniversaire, ce mercredi 4 août, l’ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, a convié des centaines d'invités dans sa demeure située sur l’île de Martha’s Vineyard (Massachusetts). Une fête qui fait fortement débat en pleine crise du coronavirus au sein du pays.

Désireux de célébrer dignement ses 60 ans, l’ancien chef d’Etat américain a en effet invité environ 500 personnes, dont George Clooney, Steven Spielberg et Oprah Winfrey, dans sa luxueuse demeure de 640 m². Pour l’évènement, 200 employés seront également de la partie et un concert privé de Pearl Jam, groupe de rock issu de Seattle, est programmé.

Pour participer à cette soirée, qui aura lieu en extérieur, il faudra montrer un test PCR négatif ou une preuve de vaccination. La fête se déroulera également sous l’œil attentif d’un «coordinateur Covid», qui sera en charge de faire respecter les gestes barrières.

L’île est situé dans une zone où le niveau de transmission du virus est modéré selon les centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Cela signifie que les participants ne devront pas porter de masque en intérieur même pour ceux qui sont vaccinés, comme c’est le cas dorénavant dans les lieux du pays où la circulation du virus est forte.

Pourtant, les adversaires politiques de Barack Obama s’indignent de cet évènement en pleine pandémie mondiale de coronavirus, à l’image du Parti républicain.

Does Biden have any comment on Obama throwing a massive birthday bash as he pushes for more COVID restrictions?





Or is there an exception for parties attended by rich liberal celebrities?

— Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) August 2, 2021