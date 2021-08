Ukraine : un militant bélarusse retrouvé pendu, son ONG accuse le régime de Loukachenko

Vitali Chychov était à la tête d'une ONG, la «Maison bélarusse en Ukraine», qui aide les personnes ayant fui le Bélarus et son régime autoritaire. Lundi 2 août, il a quitté son domicile de Kiev, en Ukraine, pour faire un jogging. Il n'est jamais rentré. Le lendemain, son corps sans vie a été retrouvé pendu, dans un parc non loin de chez lui.

Une enquête a été ouverte et, dans un communiqué, la police indique que l'hypothèse d'un «meurtre camouflé en suicide» fait partie des pistes étudiées. Sur Telegram, les membres d'une association bélarusse de défense des droits humains, Viasna, affirment que, selon des amis de la victime, Vitali Chychov avait déjà été suivi par des «inconnus» lors de son jogging.

Pour la «Maison bélarusse en Ukraine», «il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une opération planifiée des tchékistes (terme désignant les forces de sécurité, ndlr) pour liquider (une personne) véritablement dangereuse pour le régime bélarusse».

L'ONG précise que Vitali Chychov, 26 ans, avait été forcé de déménager en Ukraine à l'automne 2020 après s'être «opposé activement» aux autorités bélarusses. Au mois d'août, il avait notamment participé à des manifestations anti-gouvernementales à Gomel, dans le sud du pays. Ce mouvement historique de contestation post-électorale avait été maté à coup d'arrestations massives, d'exils forcés d'opposants et de liquidation de nombreuses ONG et médias indépendants.

«Vitali était surveillé»

Depuis, «Vitali était surveillé et la police (ukrainienne) en avait été notifiée, ajoutent les membres de la «Maison bélarusse en Ukraine». Nous avions été avertis à plusieurs reprises, à la fois par des sources locales et par des personnes au Bélarus, de (la possibilité de) toutes sortes de provocations allant jusqu'à l'enlèvement et à la liquidation».

Le Bélarus est dirigé d'une main de fer par le président Alexandre Loukachenko, depuis 1994. Toute contestation est sévèrement réprimée dans cette ex-république soviétique, nichée entre la Russie et l'Union européenne. C'est pourquoi de nombreux bélarusses font le choix de quitter leur pays, souvent pour l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie. Avec son ONG, Vitali Chychov les aidait dans leur démarche.

Sa mort intervient au lendemain d'un incident impliquant le Bélarus aux Jeux olympiques de Tokyo. La sprinteuse bélarusse Krystsina Tsimanouskaya s'est dit contrainte de se retirer de la compétition et menacée d'un rapatriement forcé pour avoir critiqué sa fédération sur les réseaux sociaux. Appelant le Comité international olympique (CIO) à l'aide, la jeune athlète a refusé de rentrer dans son pays et s'est réfugiée à l'ambassade de Pologne, auprès de laquelle elle a pu obtenir un visa humanitaire.