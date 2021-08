Un policier tué dans une attaque à quelques mètres du Pentagone

Un policier a été tu, ce mardi 3 août, dans une attaque à quelques mètres du Pentagone, qui a brièvement été placé en état d'alerte, selon un sénateur et plusieurs médias américains.

Les employés du ministère américain de la Défense ont été appelés par haut-parleur à rester à l'intérieur du bâtiment vers 10h40 (14H40 GMT) après que plusieurs coups de feu ont été entendus à la station de bus près du célèbre bâtiment au sud de la capitale Washington, en Virginie.

L'état d'alerte a été levé vers 12H10 mais les issues de la station de métro et de la station d'autobus, qui se trouvent toutes les deux à quelques mètres d'une des entrées du Pentagone mais sont accessibles au public, restaient fermées jusqu'à nouvel ordre.

«Le Pentagone est actuellement en état d'alerte en raison d'un incident à la station de transit», avait tweeté la force de protection de l'armée américaine, appelant le public à éviter la zone.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021