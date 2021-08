Vaccin : Allemagne, Israël... Ces pays qui annoncent déjà une troisième dose

Un de plus. L'Allemagne figure à présent parmi les pays proposant une troisième dose de vaccin contre le Covid-19.

Dès le 1er septembre, les Allemands catégorisés «à risque» et/ou âgés pourront recevoir une dose de rappel. L'idée est simple : puisque le taux d'anticorps diminue avec le temps, une troisième dose permettrait de prolonger l'immunité conférée par le vaccin. Les personnes concernées seraient donc théoriquement moins vulnérables face à l'éventuelle apparition de nouveaux variants.

Même si le monde scientifique est divisé, beaucoup de pays se sont ralliés à cette théorie. En Israël, les citoyens de plus de 60 ans sont déjà appelés à recevoir une troisième dose. Un processus similaire «au vaccin contre la grippe, qu'il faut refaire de temps en temps», a expliqué le Premier ministre Naftali Benett. Au Royaume-Uni aussi, le rappel vaccinal sera proposé dès la fin de l'été, en ne concernant là encore que les personnes âgées ou à risque. En Suède, une dose de rappel pourrait être proposée à «une grande partie de la population» en 2022, même si les populations vulnérables pourraient y avoir droit dès cet automne, ont annoncé ce mardi les autorités sanitaires.

la france a fait son choix

La France s'est alignée sur cette position. Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une grande campagne de rappel à partir de septembre, qui ciblerait les 1,7 million de personnes ayant été vaccinées au tout début de l'année 2021. Soit : les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes vulnérables ou encore les soignants de plus de 50 ans. A noter que les personnes immunodéprimées ont d'ores et déjà accès à la troisième dose.

Pour l'instant, aucune autre catégorie de population n'est concernée. Le gouvernement n'a pas indiqué si les plus jeunes et les personnes en bonne santé se verraient obligées de participer au rappel vaccinal. Celui-ci est proposé «aux plus âgés, ceux qui répondent le moins bien au vaccin, ceux qui ont l'immunité qui décline le plus rapidement», a expliqué l'infectiologue Robert Cohen sur CNEWS. «Maintenant, est-ce qu'il va falloir l'étendre à toute la population, ça c'est autre chose, on n'y est pas du tout.»

Une troisième dose «égoïste»

La troisième dose ne suscite pas que des louanges. Alors que des milliers de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès au vaccin, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a dénoncé l'égoïsme des pays riches qui, eux, injectent des troisièmes doses. «Les pays riches commencent à dire : nous avons contrôlé le virus, ce n'est plus notre problème... Je ne suis pas sûr qu'ils soient tirés d'affaire», a averti Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'OMS. «Je suis désolé de dire ça, mais si la solidarité ne fonctionne pas, tout le monde sait pourquoi. C'est à cause de la cupidité.»

L'OMS a demandé aux fabricants comme Pfizer et Moderna de ne pas donner la priorité aux commandes de troisièmes doses. L'organisation souhaiterait ainsi faire avancer son programme Covax, destiné à fournir le vaccin contre le Covid-19 aux quatre coins du globe.