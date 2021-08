DIRECT - Coronavirus : Après la Corse et Paca, le plan blanc pour l'hôpital étendu à l'Occitanie

Après la Corse, le «plan blanc» va aussi être activé dans les hôpitaux de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ainsi que ceux d'Occitanie. La Guadeloupe va quant à elle être reconfinée pour une durée d'au moins trois semaines à partir de ce mercredi, 20h. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

19h16

Le plan blanc a été déclenché dans la région Occitanie après l'avoir été en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, a annoncé mercredi l'ARS d'Occitanie. C'est désormais tout le pourtour méditerranéen qui est concerné par cette mesure qui permet de mobiliser l’ensemble des personnels de santé afin d'augmenter le nombre de lits en réanimation et en hospitalisation des patients Covid.

«L’importance du nombre de cas Covid graves pris en charge a amené l’Agence régionale de santé à demander aujourd’hui aux établissements de santé publics et privés de déclencher leur plan blanc, un dispositif exceptionnel destiné à renforcer l'organisation des hôpitaux face à la reprise de l'épidémie», a déclaré l'ARS dans un communiqué.

Les patients hospitalisés sont «plus jeunes que lors des précédentes vagues (30 à 50 ans), présentant le plus souvent des facteurs de risque» et «quasiment systématiquement non vaccinés», remarque l'agence sanitaire.

17h51

Le Royaume-Uni va étendre sa campagne de vaccination contre le coronavirus aux adolescents de 16 et 17 ans, s'abstenant pour l'instant d'immuniser tous les plus de 12 ans comme de nombreux pays occidentaux, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires. «J'ai demandé au NHS», le service public de santé britannique, «de se préparer à vacciner ceux qui sont éligibles dès que possible», a déclaré dans un communiqué le ministre de la Santé, Sajid Javid.

Le programme commencera dans «les toutes prochaines semaines», a déclaré le professeur Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint pour l'Angleterre, lors d'une conférence de presse. Les 16-17 ans recevront une première dose avant qu'une décision ne soit prise au sujet de la deuxième dose après examen des données, a-t-il ajouté.

16h18

La Commission européenne a annoncé mercredi avoir conclu un contrat avec la société pharmaceutique américaine Novavax pour l'achat anticipé de 200 millions de doses de son vaccin une fois qu'il aura été approuvé par l'Agence européenne des médicaments (EMA). «Notre nouvel accord avec Novavax élargit notre portefeuille de vaccins en y ajoutant un autre vaccin à base de protéines, une plateforme qui s'est avérée prometteuse lors des essais cliniques», a expliqué la commissaire à la Santé Stella Kyriakides dans un communiqué.

Dans le cadre du contrat avec Novavax, les États membres pourront acheter jusqu'à 100 millions de doses du vaccin Novavax, avec une option pour 100 millions de doses supplémentaires au cours des années 2021, 2022 et 2023, une fois qu'il aura été examiné et approuvé par l'EMA comme étant sûr et efficace.

15h33

Le patron de l'OMS a appelé mercredi à un moratoire sur les doses de rappel des vaccins anti-Covid pour pouvoir mettre ces doses à disposition des pays qui n'ont pu immuniser qu'une partie infime de leur population. «Nous avons un besoin urgent de renverser les choses : d'une majorité de vaccins allant dans les pays riches à une majorité allant dans les pays pauvres», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, ajoutant que le moratoire devrait durer «au moins jusqu'à la fin septembre», lors d'un point de presse de l'OMS à Genève.

Le patron de l'agence onusienne dénonce depuis des mois l'inégalité vaccinale qui fait que 1,5 personne sur 100 dans les pays pauvres a reçu une dose de vaccin contre 100 sur 100 dans les pays riches. Il réagissait au fait que l'Allemagne et Israël ont annoncé des campagnes pour une troisième dose (pour les vaccins qui nécessitent deux doses initiales) ou «booster dose». En mai le docteur Tedros avait lancé un défi : vacciner 10% de la population dans tous les pays du monde d'ici septembre.

13h51

Une cinquantaine de cafetiers et restaurateurs bretons ont annoncé leur opposition au pass sanitaire, obligatoire à partir du 9 août, expliquant refuser «de jouer le rôle de police sanitaire» dans leur établissement. «Nous sommes des lieux ouverts à toutes et tous sans distinction (...). L'accueil sans condition, l'entraide et l'échange sont des notions fondamentales, inscrites dans notre socle de valeurs», ont-ils annoncé dans un communiqué publié mardi sur leur page Facebook.

«Nous refusons de jouer le rôle de police sanitaire et ainsi de contrôler, de trier et de séparer les usagers de nos lieux», ont-ils ajouté.

13h15

La fédération Sud-santé-sociaux a déposé un préavis de grève nationale pour un mois à compter de mercredi réclamant notamment l'abrogation de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire.

Le préavis couvre l'ensemble des personnels, dans le public comme le privé, des secteurs de la santé (hôpitaux, cliniques, Ehpad ...), du médico-social et social (service à la personne, à domicile, foyers ...) et de l'éducation (centre de loisirs, crèches, maisons de jeunes ...).

La liste des revendications inclut notamment l'abrogation de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire mais aussi l'augmentation immédiate des salaires, l'arrêt de la déréglementation sur le temps de travail et des fermetures de lits.

12h57

Fêtes de villages, kermesses et bals sont interdits en Haute-Corse, où le taux d'incidence du Covid-19 est plus de quatre fois supérieur à la moyenne nationale et particulièrement élevé chez les jeunes, a annoncé mercredi le préfet.

"Face à la dégradation qui continue de la situation sanitaire en Haute-Corse", tout rassemblement de plus de dix personnes sur la voie publique est interdit dans le département, fréquenté par des dizaines de milliers de touristes en été.

12h18

Pékin a annoncé mercredi un durcissement des restrictions pour les déplacements à l'étranger de ses ressortissants, au moment où la Chine fait face à une reprise de l'épidémie de Covid-19 sur son sol.

Les services d'immigration vont temporairement "cesser de délivrer des passeports et d'autres documents" nécessaires pour les déplacements à l'étranger "sauf raison impérieuse", a indiqué devant la presse l'un des responsables du bureau de l'immigration, Liu Haitao.

12h07

L'un des principaux syndicats de pompiers professionnels français, la FA SPP-PATS, a annoncé mercredi avoir déposé un préavis de grève nationale illimitée à partir de lundi, pour protester contre l'obligation vaccinale des pompiers.

"Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui prévoit notamment et sous peine de sanctions, l’obligation vaccinale pour les sapeurs-pompiers, porte atteinte à la Constitution", s'indigne le syndicat, qui espère que cette mesure sera censurée par le Conseil constitutionnel jeudi. "On verra (jeudi) quels seront les propos du Conseil constitutionnel et le bureau décidera des suite à donner", a expliqué à l'AFP André Goretti, porte-parole du syndicat.

11h56

Un couvre-feu élargi est entré en vigueur mardi soir au Maroc, ainsi que des restrictions de déplacements vers et depuis trois grandes villes du pays, dans le but d'enrayer la flambée des contaminations au coronavirus.

Le couvre-feu nocturne, imposé depuis fin décembre sur l'ensemble du Maroc, est en vigueur de 21H00 à 05H00 locales (20H00 à 04H00 GMT) dès mardi, selon un communiqué publié lundi soir par le gouvernement marocain.

10h38

Macao a ordonné mercredi le dépistage de tous ses habitants après qu'une famille de quatre personnes a été testée positive au variant Delta du Covid-19, mettant ainsi fin à 16 mois consécutifs sans aucun cas dans la ville chinoise. Les autorités souhaitent, au cours des trois prochains jours, tester l'ensemble des 680.000 habitants de la ville, a annoncé le gouvernement.

10h33

Le fabricant de jouets Mattel a annoncé mercredi avoir créé une poupée Barbie en l'honneur de la scientifique britannique Sarah Gilbert, co-créatrice du vaccin d'Oxford/AstraZeneca contre le Covid-19, au succès mitigé dans le monde mais source d'une immense fierté au Royaume-Uni.

Sarah Gilbert, professeure de vaccinologie à l'université d'Oxford, a d'abord trouvé cette initiative "très étrange", mais a déclaré dans un communiqué de la firme espérer que cela "inspirerait une prochaine génération de jeunes filles pour travailler dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques".

09h05

Après la Corse, le "plan blanc" va aussi être activé dans les hôpitaux de Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour permettre aux établissements de soins de faire face à une augmentation sensible des hospitalisations, a annoncé l'Agence régionale de santé mardi soir.

En une semaine, "et en pleine période de congés pour les soignants comme pour les vacanciers de notre région", explique l'ARS dans un communiqué, "les hospitalisations pour covid ont connu une augmentation de 56%". En soins critiques, "cette augmentation atteint 46%". Le taux d'incidence dans la région a fortement augmenté également en une semaine, atteignant 562 pour 100.000 contre 404 pour 100.000 fin juillet.

A Marseille, 102 patients Covid étaient hospitalisés dans les services de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), dont 31 en réanimation. "La pression augmente chaque jour", a indiqué en début de semaine l'AP-HM à l'AFP, tout en affirmant ne pas avoir eu besoin à ce stade de rappeler des soignants en congé.