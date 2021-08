DIRECT - Coronavirus : la Chine restreint les déplacements à l'étranger pour ses ressortissants

Après la Corse, le «plan blanc» va aussi être activé dans les hôpitaux de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. La Guadeloupe va quant à elle être reconfinée pour une durée d'au moins trois semaines à partir de ce mercredi, 20h. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

12h18

Pékin a annoncé mercredi un durcissement des restrictions pour les déplacements à l'étranger de ses ressortissants, au moment où la Chine fait face à une reprise de l'épidémie de Covid-19 sur son sol.

Les services d'immigration vont temporairement "cesser de délivrer des passeports et d'autres documents" nécessaires pour les déplacements à l'étranger "sauf raison impérieuse", a indiqué devant la presse l'un des responsables du bureau de l'immigration, Liu Haitao.

12h07

L'un des principaux syndicats de pompiers professionnels français, la FA SPP-PATS, a annoncé mercredi avoir déposé un préavis de grève nationale illimitée à partir de lundi, pour protester contre l'obligation vaccinale des pompiers.

"Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui prévoit notamment et sous peine de sanctions, l’obligation vaccinale pour les sapeurs-pompiers, porte atteinte à la Constitution", s'indigne le syndicat, qui espère que cette mesure sera censurée par le Conseil constitutionnel jeudi. "On verra (jeudi) quels seront les propos du Conseil constitutionnel et le bureau décidera des suite à donner", a expliqué à l'AFP André Goretti, porte-parole du syndicat.

11h56

Un couvre-feu élargi est entré en vigueur mardi soir au Maroc, ainsi que des restrictions de déplacements vers et depuis trois grandes villes du pays, dans le but d'enrayer la flambée des contaminations au coronavirus.

Le couvre-feu nocturne, imposé depuis fin décembre sur l'ensemble du Maroc, est en vigueur de 21H00 à 05H00 locales (20H00 à 04H00 GMT) dès mardi, selon un communiqué publié lundi soir par le gouvernement marocain.

10h38

Macao a ordonné mercredi le dépistage de tous ses habitants après qu'une famille de quatre personnes a été testée positive au variant Delta du Covid-19, mettant ainsi fin à 16 mois consécutifs sans aucun cas dans la ville chinoise. Les autorités souhaitent, au cours des trois prochains jours, tester l'ensemble des 680.000 habitants de la ville, a annoncé le gouvernement.

10h33

Le fabricant de jouets Mattel a annoncé mercredi avoir créé une poupée Barbie en l'honneur de la scientifique britannique Sarah Gilbert, co-créatrice du vaccin d'Oxford/AstraZeneca contre le Covid-19, au succès mitigé dans le monde mais source d'une immense fierté au Royaume-Uni.

Sarah Gilbert, professeure de vaccinologie à l'université d'Oxford, a d'abord trouvé cette initiative "très étrange", mais a déclaré dans un communiqué de la firme espérer que cela "inspirerait une prochaine génération de jeunes filles pour travailler dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques".

09h05

Après la Corse, le "plan blanc" va aussi être activé dans les hôpitaux de Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour permettre aux établissements de soins de faire face à une augmentation sensible des hospitalisations, a annoncé l'Agence régionale de santé mardi soir.

En une semaine, "et en pleine période de congés pour les soignants comme pour les vacanciers de notre région", explique l'ARS dans un communiqué, "les hospitalisations pour covid ont connu une augmentation de 56%". En soins critiques, "cette augmentation atteint 46%". Le taux d'incidence dans la région a fortement augmenté également en une semaine, atteignant 562 pour 100.000 contre 404 pour 100.000 fin juillet.

A Marseille, 102 patients Covid étaient hospitalisés dans les services de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), dont 31 en réanimation. "La pression augmente chaque jour", a indiqué en début de semaine l'AP-HM à l'AFP, tout en affirmant ne pas avoir eu besoin à ce stade de rappeler des soignants en congé.