Groenland : un ours blanc menacé d'être abattu après avoir mordu un documentariste

L'équipe de tournage d'un documentaire a été attaquée lundi par un ours polaire au nord-est du Groenland. Le plantigrade a été classé comme animal «à problème» par les autorités danoises qui menacent de l'abattre s'il venait à récidiver.

Considérés comme une espèce vulnérable et protégée comme telle dans cette région du monde, les ours polaires s'approchent de plus en plus souvent des habitations au Groenland. C'est lors d'un incident comme celui-ci qu'une équipe de trois documentaristes s'est retrouvée face à l'animal. Les membres de l'équipe étaient au repos dans une station polaire, à 400 mètres de la base militaire de Daneborg, lorsque la bête a passé une tête à travers la fenêtre ouverte du local. L'ours a alors mordu un des hommes présents à la main, avant que ses compagnons ne parviennent à faire fuir le mammifère avec des pistolets d'alarme.

Un ours déja auteur de cinq incidents

Le blessé a été transporté et hospitalisé en Islande, mais ses jours ne sont pas en danger. Parallèlement, la base militaire de Daneborg, qui dépend du gouvernement danois, a prévenu que si l'ours polaire venait à récidiver, elle s'arrogerait le droit d'abattre l'animal afin de prévenir tout danger.

L'ours en question n'en est en effet pas à sa première attaque. Il serait ainsi à l'origine de cinq incidents recensés dans la région. Le plantigrade pourrait en effet se montrer de plus en plus dangereux, d'autant que la bête est revenue à la charge plusieurs fois autour du local où résidaient les documentaristes.

Cet été, des chaleurs exceptionnelles (plus de 23° C) touchent le Groenland, provoquant une fonte massive des glaces. Un épisode qui pousse les animaux à s'éloigner de leur habitat notamment pour trouver de la nourriture. C'est le cas des ours polaires qui partent chercher de quoi se nourrir de plus en plus loin de leur territoire. Ce type d'incident reste toutefois très rare en arctique.