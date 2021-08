Joe Biden appelle le monde entier à se faire vacciner

«Aider à vacciner le monde» : tel est l'objectif de Joe Biden. Le président s'est félicité ce 4 août d'un envoi massif de vaccins contre le Covid-19 aux pays ayant des difficultés à s'en procurer.

Au total, 110 millions de doses ont été distribuées à plus de 60 pays. La majorité d'entre elles ont été transférées via le programme Covax, mis en place par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et destiné à proposer la vaccination partout à travers le monde.

«Vacciner l'Amérique et aider à vacciner le monde, c'est comme ça que nous sommes sur le point de vaincre», a assuré Joe Biden dans un discours à la Maison Blanche, évoquant un don supérieur «à tous les autres pays réunis».

Le président a fait référence à une «pandémie des non-vaccinés», insistant sur l'importance de la vaccination. Les personnes ayant reçu leurs deux injections ont trois fois moins de chances d'être testées positives au Covid-19 que celles qui ne sont pas vaccinées, selon les résultats d'une étude britannique publiés ce 4 août. Pourtant, certains pays ayant une importante couverture vaccinale, comme Israël, font face à un rebond de l'épidémie en raison du variant Delta.

Une troisième dose pour les pays riches ?

Pour faire face aux variants, quelques Etats ont proposé une troisième dose de vaccin en guise de rappel. C'est le cas du Royaume-Uni, de l'Allemagne, mais aussi de la France, qui lancera une campagne de rappel vaccinal à la rentrée pour les personnes ayant reçu leurs deux doses au tout de début de l'année 2021.

Une initiative jugée égoïste par l'OMS, alors que de nombreux Etats n'ont pas encore accès aux vaccins. L'organisation a appelé les fabriquants à ne pas traiter en priorité les commandes de troisièmes doses et à se tourner plutôt, comme les Etats-Unis, vers le programme Covax.

70% des Américains ont déjà obtenu au moins une dose de vaccin. La moitié de la population de l'Union européenne est entièrement vaccinée, selon un comptage de l'AFP du 3 août. A l'inverse, au Nigeria (1,2% de la population a reçu une dose), au Ghana (2,8%), ou encore en Afghanistan (1,9%), le nombre de personnes complètement vaccinées est très réduit.