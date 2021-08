DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron confirme une 3e dose de vaccin «pour les plus âgés et les plus fragiles» à la rentrée

Comme la Corse, lOccitanie et la Paca ont activé le plan Blanc pour assurer la prise en charge d'un nombre très important de patients. De son côté, la Guadeloupe a entamé un nouveau confinement, mercredi soir, face à une «croissance exponentielle des cas». La décision du Conseil constitutionnel sur l’extension du pass sanitaire et l’obligation vaccinale de certains employés est quant à elle attendue ce jeudi. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

12h08

Tokyo a enregistré jeudi un nouveau record de cas de Covid-19, passés pour la première fois au-dessus des 5.000 nouvelles infections quotidiennes, alors que le gouvernement doit étendre les restrictions à huit départements japonais supplémentaires, trois jours avant la fin des JO.

La capitale du pays a recensé jeudi 5.042 nouveaux cas de Covid-19, moins d'une semaine après avoir franchi pour la première fois la barre des 4.000 nouveaux cas quotidiens.

11h25

L'obligation du pass sanitaire pour accéder à l'hôpital "s'apparenterait à un refus de soins", s'alarme jeudi la Pr Karine Lacombe, qui rappelle, à quelques heures d'une décision très attendue du Conseil constitutionnel, que cet accès "doit être égal pour tous", vaccinés ou non.

"Nous, soignants, sommes évidemment opposés que l'accès aux soins soit conditionné au pass sanitaire, que l'accès aux soins se fasse en urgence ou pas", a déclaré jeudi sur France Inter la cheffe de service hospitalier des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, convaincue que "ça ne peut pas être accepté par le Conseil constitutionnel".

11h16

Emmanuel Macron confirme une troisième dose de vaccin «pour les plus âgés et les plus fragiles» à la rentrée.

10h23

Le nombre de tests Covid-19, RT-PCR ou antigéniques, a explosé la semaine dernière avec plus de 4 millions de tests réalisés, dépassant les pics atteints avant Noël 2020 et lors de la troisième vague en avril, selon les données de la Drees rendues publiques jeudi.

"Entre le 26 juillet et le 1er août 2021, 4.118.800 tests RT-PCR et antigéniques ont été validés (dont 54,9% de tests antigéniques), contre 3.607.400 (dont 52,4% de tests antigéniques) la semaine précédente, soit une augmentation de 511.300 tests du SARS-CoV-2 liée au déploiement progressif du pass sanitaire", a détaillé la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).

09h48

Le Rassemblement national, opposé au pass sanitaire qui porte "atteinte aux libertés" et "génère" de la "violence", "dénonce tous les excès" des manifestants, notamment ceux arborant des étoiles jaunes, a assuré jeudi son porte-parole Julien Odoul.

"Nous soutenons évidemment les victimes de violences, de menaces, d'intimidations quelles qu'elles soient et nous dénonçons tous les excès, avec certains manifestants qui, honteusement, avaient des pancartes, des messages ou qui portaient des étoiles jaunes", a-t-il déclaré sur Cnews, interrogé sur le cas d'un pharmacien obligé de plier sa tente de tests face à des insultes de manifestants samedi à Montpellier.

09h33

Plus de 200 millions de contaminations au Covid-19 ont été recensés dans le monde depuis la découverte du virus en décembre 2019, au moment où les contaminations repartent fortement à la hausse, tandis que les décès augmentent plus faiblement, selon un comptage de l’AFP à partir de bilans officiels arrêté jeudi à 07h00 GMT.

En moyenne, plus de 600.000 cas quotidiens ont été détectés dans le monde ces sept derniers jours, soit une hausse de 68% par rapport au plancher atteint mi-juin (360.000 nouveaux cas par jour) principalement imputable à la propagation du variant Delta. En parallèle, les décès dans le monde (actuellement 9.350 par jour) ont augmenté de 20% depuis début juillet, lorsque les chiffres étaient descendus à 7.800 décès quotidiens.