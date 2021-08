DIRECT - Coronavirus : Jean Castex se félicite de la validation de l'extension du pass sanitaire par le Conseil constitutionnel

Comme la Corse, l'Occitanie et la Paca ont activé le plan Blanc pour assurer la prise en charge d'un nombre très important de patients. De son côté, la Guadeloupe a entamé un nouveau confinement, mercredi soir, face à une «croissance exponentielle des cas». La loi instaurant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été validée ce jeudi par le Conseil constitutionnel. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

17h39

Le Premier ministre, Jean Castex, s'est félicité jeudi de la décision du Conseil constitutionnel qui a validé l'extension du pass sanitaire, notamment aux restaurants, et l'obligation vaccinale des soignants, ce qui «permettra le plein déploiement de la stratégie de lutte contre la Covid-19».

Le chef du gouvernement a par ailleurs indiqué «prendre acte» de l'annulation par les juges constitutionnels de la disposition prévoyant une obligation d'isolement pour les personnes ayant fait l'objet d’un diagnostic positif, jugée disproportionnée. «Les pouvoirs publics s'attacheront à rappeler à toutes les personnes atteintes de la Covid-19, y compris sous une forme asymptomatique, la nécessité de respecter scrupuleusement les recommandations médicales en matière d'isolement», a précisé le Premier ministre dans un communiqué.

17h01

Pass sanitaire : Paul Cassia, professeur de droit public, réagit à la décision du Conseil constitutionnel, dans #LaBelleEquipe pic.twitter.com/bR5SJYs5Bw — CNEWS (@CNEWS) August 5, 2021

16h46

Le ministre de la Santé Olivier Véran a souligné jeudi que «personne ne sera privé de soins en fonction du pass sanitaire», lors d'une visite au centre hospitalier d'Aix-en-Provence. «Jamais nous n'arrêterons de soigner qui ce soit», a insisté le ministre lors d'une rencontre avec les soignants, juste avant que le Conseil constitutionnel ne valide la loi instaurant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants.

Le Conseil constitutionnel a également validé l'obligation du pass sanitaire pour les visiteurs ou les patients non urgents dans les établissements de santé et maisons de retraite tant que ce dernier ne fait pas «obstacle à l'accès au soins».

16h23

Le pass sanitaire pourra être exigé dans les cafés et les restaurants dès lundi, y compris en terrasse, après la validation par le Conseil constitutionnel de l'essentiel de la loi adoptée fin juillet au Parlement. Les Sages ont estimé que son instauration pour les activités de loisirs et de restauration commerciale, et pour les débits de boisson, était justifiée, au nom d'une «conciliation équilibrée» entre les exigences de protection de la santé et des libertés individuelles.

Le pass s'appliquera également dans certains centres commerciaux et grands magasins, selon une liste qui reste à définir par les préfets.

16h11

Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi sanitaire prévoyant qu'un CDD ou contrat d'intérim puisse être rompu «avant son terme» par l'employeur faute de pass sanitaire, validant en revanche la procédure de suspension du contrat de travail sans rémunération pour les CDI.

«En prévoyant que le défaut de présentation d'un 'pass sanitaire' constitue une cause de rupture anticipée des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail qui est sans lien avec l'objectif poursuivi», indique le Conseil constitutionnel.

16h04

La loi instaurant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été validée jeudi par le Conseil constitutionnel, qui a en revanche censuré les dispositions relatives à l'isolement obligatoire des personnes diagnostiquées positives au Covid-19.

«Le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé», notent les Sages à propos du pass et de la vaccination des soignants. Les juges constitutionnels ont toutefois estimé que l'isolement obligatoire des malades de 10 jours n'était ni «nécessaire, adapté et proportionné» en ce qu'il constitue une mesure privative de liberté «sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l'autorité administrative ou judiciaire».

15h26

Le couvre-feu décrété à Barcelone et dans une grande partie de la région touristique de Catalogne pour faire face à une nouvelle vague de la pandémie de Covid-19 a été de nouveau prolongé jeudi pour deux semaines.

Un tribunal de cette région du nord-est de l'Espagne a donné son feu vert à la prolongation jusqu'au 20 août de ce couvre-feu en vigueur entre 01H00 et 06H00 du matin dans 176 municipalités, contre 163 auparavant.

C'est la troisième prolongation de cette mesure, instaurée mi-juillet pour faire face à l'explosion de cas dans cette région, en particulier chez les moins de 30 ans, encore peu vaccinés. Au-delà du couvre-feu, les autorités catalanes ont pris d'autres mesures, comme la fermeture des discothèques en espaces clos ou la fermeture de toutes les activités nocturnes à 00H30, ainsi que la limitation des réunions à 10 personnes dans les espaces publics et privés.

15h16

Face à une hausse des contaminations au Covid-19, la Grèce impose un couvre-feu et plusieurs restrictions à partir de vendredi et pour au moins une semaine sur l'île de Zante, en mer Ionienne, et à La Canée, en Crète, ont annoncé jeudi les autorités.

Les deux villes touristiques devront imposer un couvre-feu entre 01H00 et 06H00, comme celui qui avait été mis en place sur l'île de Mykonos en juillet, ainsi qu'une interdiction totale de musique dans les bars, restaurants et boîtes de nuit, a déclaré la protection civile. Les regroupements de plus de 20 personnes sont également interdits. Les organisateurs de regroupements privés risquent une amende pouvant aller jusqu'à 200.000 euros.

Ces nouvelles restrictions ont été recommandées par un comité d'experts de santé du pays, après une multiplication du nombre de cas de coronavirus sur les deux îles ces derniers jours. Ces deux destinations, très prisées durant la période touristique, présentent un risque de recrudescence des contaminations.

14h18

Le gouvernement israélien continue jeudi d'administrer des troisièmes doses de vaccin anticovid aux personnes âgées de 60 ans et plus, en dépit de l'appel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en faveur d'un moratoire sur cette pratique.

Mercredi, le patron de cette instance, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé à un moratoire sur l'administration de ces vaccins de rappel, afin de laisser ces doses à disposition des pays qui n'ont pu immuniser qu'une partie infime de leur population.

12h08

Tokyo a enregistré jeudi un nouveau record de cas de Covid-19, passés pour la première fois au-dessus des 5.000 nouvelles infections quotidiennes, alors que le gouvernement doit étendre les restrictions à huit départements japonais supplémentaires, trois jours avant la fin des JO.

La capitale du pays a recensé jeudi 5.042 nouveaux cas de Covid-19, moins d'une semaine après avoir franchi pour la première fois la barre des 4.000 nouveaux cas quotidiens.

11h25

L'obligation du pass sanitaire pour accéder à l'hôpital "s'apparenterait à un refus de soins", s'alarme jeudi la Pr Karine Lacombe, qui rappelle, à quelques heures d'une décision très attendue du Conseil constitutionnel, que cet accès "doit être égal pour tous", vaccinés ou non.

"Nous, soignants, sommes évidemment opposés que l'accès aux soins soit conditionné au pass sanitaire, que l'accès aux soins se fasse en urgence ou pas", a déclaré jeudi sur France Inter la cheffe de service hospitalier des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, convaincue que "ça ne peut pas être accepté par le Conseil constitutionnel".

11h16

Emmanuel Macron confirme une troisième dose de vaccin «pour les plus âgés et les plus fragiles» à la rentrée.

10h23

Le nombre de tests Covid-19, RT-PCR ou antigéniques, a explosé la semaine dernière avec plus de 4 millions de tests réalisés, dépassant les pics atteints avant Noël 2020 et lors de la troisième vague en avril, selon les données de la Drees rendues publiques jeudi.

"Entre le 26 juillet et le 1er août 2021, 4.118.800 tests RT-PCR et antigéniques ont été validés (dont 54,9% de tests antigéniques), contre 3.607.400 (dont 52,4% de tests antigéniques) la semaine précédente, soit une augmentation de 511.300 tests du SARS-CoV-2 liée au déploiement progressif du pass sanitaire", a détaillé la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).

09h48

Le Rassemblement national, opposé au pass sanitaire qui porte "atteinte aux libertés" et "génère" de la "violence", "dénonce tous les excès" des manifestants, notamment ceux arborant des étoiles jaunes, a assuré jeudi son porte-parole Julien Odoul.

"Nous soutenons évidemment les victimes de violences, de menaces, d'intimidations quelles qu'elles soient et nous dénonçons tous les excès, avec certains manifestants qui, honteusement, avaient des pancartes, des messages ou qui portaient des étoiles jaunes", a-t-il déclaré sur Cnews, interrogé sur le cas d'un pharmacien obligé de plier sa tente de tests face à des insultes de manifestants samedi à Montpellier.

09h33

Plus de 200 millions de contaminations au Covid-19 ont été recensés dans le monde depuis la découverte du virus en décembre 2019, au moment où les contaminations repartent fortement à la hausse, tandis que les décès augmentent plus faiblement, selon un comptage de l’AFP à partir de bilans officiels arrêté jeudi à 07h00 GMT.

En moyenne, plus de 600.000 cas quotidiens ont été détectés dans le monde ces sept derniers jours, soit une hausse de 68% par rapport au plancher atteint mi-juin (360.000 nouveaux cas par jour) principalement imputable à la propagation du variant Delta. En parallèle, les décès dans le monde (actuellement 9.350 par jour) ont augmenté de 20% depuis début juillet, lorsque les chiffres étaient descendus à 7.800 décès quotidiens.