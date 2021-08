«Un groupe de folles de gauche» : Donald Trump se moque des footballeuses américaines qui n'ont pas gagné l'or

L'ex-président américain Donald Trump a épinglé ce jeudi les footballeuses américaines, après leur défaite en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo. Il s’en est particulièrement pris à Megan Rapinoe, très engagée politiquement.

«Si notre équipe de foot, menée par un groupe radical de folles de gauche, n'était pas "woke" (terme désignant les personnes se disant conscientes des injustices concernant les minorités) elles auraient gagné la médaille d'or au lieu du bronze», a réagi le républicain dans un communiqué, relayé par l’AFP. Battue en demi-finales par les Canadiennes (1-0), la sélection américaine est en effet parvenue à remporter le bronze ce jeudi, en battant les Australiennes 4-3.

«La femme aux cheveux violets a très mal joué et passe trop de temps à penser à la politique de gauche radicale et à ne pas faire son boulot!», a-t-il ajouté, en référence à Megan Rapinoe, 36 ans, star de l’équipe, militante LGBT+ et très engagée politiquement, en faveur des minorités.

Elle avait notamment fait campagne activement pour le démocrate Joe Biden contre Donald Trump, lors de la dernière présidentielle de 2020. Avant cela, elle s’était déjà montrée particulièrement vindicative contre l’ancien dirigeant américain, indiquant qu’en cas de sacre au Mondial 2019, ni elle ni ses coéquipières n'iraient à la «p... de Maison Blanche». Alors au pouvoir à Washington, le président Trump avait renoncé à les recevoir après leur sacre.