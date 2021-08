Covid-19 : Ibiza recrute de faux touristes pour infiltrer les fêtes illégales

L'île espagnole d'Ibiza, bien connue pour son monde de la nuit, a annoncé le recrutement de détectives privés aux allures de touristes dont la mission sera d’infiltrer et d’empêcher les fêtes illégales durant le mois d’août, alors que l’épidémie de Covid-19 est en plein rebond.

Ils devront «localiser les fêtes avant qu'elles ne commencent, pour que la police puisse arriver sur place» et intervenir, a expliqué à l'AFP le porte-parole du gouvernement local de cette île des Baléares. Ces «infiltrés» doivent «avoir entre 30 et 40 ans, un haut pouvoir d'achat» et avoir «l'air de touristes», a-t-il ajouté.

Ibiza a déjà reçu plusieurs candidatures spontanées venant «de plusieurs pays d'Europe» mais l'île ne fera appel qu'à des professionnels, a-t-il également précisé. Une agence a été chargée de trouver ces personnes.

Jusqu'à 500 clients à 100 euros l'entrée

Prisée des DJ et des amateurs de boites de nuit du monde entier, Ibiza a néanmoins décidé de maintenir ses célèbres discothèques fermées cet été, en raison de la pandémie. Les «clubbeurs» se sont donc tournés vers l’organisation de soirées privées, en plein boom.

Selon les autorités locales, ces grandes fêtes, qui dépassent parfois les 500 invités, sont organisées «très souvent dans des maisons de campagne (par) de véritables mafias» qui font payer parfois jusqu'à «100 euros l'entrée» et vont chercher leurs clients à la sortie des bars ou sur les réseaux sociaux.

Région parmi les plus touchées du pays par la nouvelle vague de Covid-19, l’archipel des Baléares a décidé fin juillet d'interdire toute réunion entre personnes ne faisant pas partie du même foyer de 1h à 6 h. Fin juin, un voyage d'étudiants à Majorque, autre île des Baléares, avait provoqué un foyer géant de milliers de cas dans toute l'Espagne.