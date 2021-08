DIRECT - Coronavirus : fin juillet, 87% des personnes admises en soins critiques n'étaient pas vaccinées, selon la Drees

Comme la Corse, l'Occitanie et la Paca ont activé le plan Blanc pour assurer la prise en charge d'un nombre très important de patients. De son côté, la Guadeloupe a entamé un nouveau confinement, mercredi soir, face à une «croissance exponentielle des cas». La loi instaurant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été validée jeudi par le Conseil constitutionnel. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

15h08

"Fin juillet, les entrées en soins critiques sont 12 fois moindres au sein de la population complètement vaccinée que parmi les personnes non vaccinées" contre le Covid-19, selon une étude publiée vendredi par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).

Entre le 19 et le 25 juillet, 87% des personnes admises en soins critiques et 83% de celles entrées en hospitalisation conventionnelle étaient non vaccinées, détaille la Drees.

Selon une étude précédente du même organisme, entre le 31 mai et le 11 juillet, les personnes non vaccinées représentaient 85% des hospitalisations en soins critiques et 84% des entrées en hospitalisation dite conventionnelle.

11h28

La Haute autorité de Santé a donné son feu vert pour un traitement prévenitf du Covid destiné aux personnes immunodéprimées. Ces dernières, pour lesquelles les vaccins ne fonctionnent pas bien, courent un risque important de développer une forme grave de Covid. Elles pourront donc recevoir préventivement un traitement par anticorps monoclonaux, notamment si elles sont cas contact, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires.

«La HAS rend une décision accordant une autorisation d'accès précoce» au traitement Ronapreve (casirivimab et imdevimab) «en prophylaxie pré-exposition ou post-exposition au Sars-CoV-2 chez des patients immunodéprimés qui ne sont pas protégés malgré une vaccination complète», indique la Haute autorité de santé dans un communiqué.

9h

Le gouvernement italien a rendu obligatoire ce jeudi le pass sanitaire pour les enseignants et les usagers des transports en commun, des vols intérieurs, des ferries et des lignes de train longue distance.

Le «Pass vert» sera également obligatoire, à compter de ce vendredi, pour les salles de cinéma, les musées et les salles de sport, ou encore pour manger au restaurant à l'intérieur de l'établissement.

8h15

La loi élargissant le pass sanitaire à de nouveaux lieux publics et instaurant une obligation vaccinale pour les soignants a été publiée au Journal officiel vendredi, au lendemain de sa validation, pour l'essentiel, par le Conseil constitutionnel.

Déjà en vigueur depuis le 21 juillet dans certains lieux de loisirs et de culture, ce pass (vaccination totale, test Covid-19 négatif ou certificat de rétablissement) va être étendu dès lundi aux cafés, restaurants, avions, trains, autocars pour les longs trajet, foires, séminaires et salons professionnels.

4h36

La pandémie de Covid-19, qui repart de plus belle avec le variant Delta, a contaminé plus de 200 millions de personnes dans le monde, notamment en Asie où la Chine promet de partager deux milliards de doses de vaccin.

Pékin «va s'efforcer de fournir deux milliards de doses de vaccin au monde» cette année et promet un don de 100 millions de dollars au système international Covax de distribution des vaccins aux pays les plus pauvres, a annoncé le président Xi Jinping. Après les Etats-Unis la veille, Israël a rejeté jeudi l'appel de l'OMS à un moratoire sur les rappels vaccinaux pour tenter de remédier aux inégalités entre pays riches et pays pauvres. L'Etat hébreu a affirmé rendre un «grand service» au monde en testant sur une partie de sa population l'efficacité d'une troisième dose de vaccin. En France, le président Emmanuel Macron a également confirmé une campagne de rappel vaccinal en septembre pour «les plus fragiles et les plus âgés». Si le variant Delta provoque un regain de la pandémie partout à travers le monde, la situation est particulièrement dramatique dans les pays peu vaccinés, comme la Thaïlande où les morgues submergées louent des conteneurs réfrigérés pour stocker les corps et les équipes médico-légales sont au bord de l'épuisement.