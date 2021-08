DIRECT - Coronavirus : la hausse des patients en réanimation et à l'hôpital se poursuit

Comme la Corse, l'Occitanie et la Paca ont activé le plan Blanc pour assurer la prise en charge d'un nombre très important de patients. De son côté, la Guadeloupe a entamé un nouveau confinement, mercredi soir, face à une «croissance exponentielle des cas». La loi instaurant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été validée jeudi par le Conseil constitutionnel. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

22h06

Le nombre des hospitalisations en soins critiques continue d'augmenter avec 1.458 patients vendredi, une semaine après que le seuil de 1.000 malades a été franchi dans ces services qui traitent les cas les plus graves, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Avec 165 nouvelles admissions en 24 heures, les soins critiques accueillaient vendredi 1.458 malades contre 1.420 jeudi.

Cet indicateur était passé sous le seuil de 1.000 le 7 juillet, avant d'entamer une remontée. Le nombre des hospitalisations est également en hausse : 8.368 patients vendredi (dont 862 nouvelles admissions en 24 heures) contre 8.210 la veille.

20h57

Les professionnels qui doivent appliquer dès lundi le pass sanitaire à l'entrée de leurs établissements auront «une semaine de rodage» pour «se l'approprier», a confirmé vendredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Interrogé, lors d'un déplacement à Avignon sur la vaccination, sur une possible tolérance les premiers jours dans l'application du dispositif, il a rappelé que le Premier ministre Jean Castex avait promis en juillet «une semaine de rodage dans la mise en place du pass sanitaire».

«C'est un outil nouveau pour un certain nombre de professionnels, il faut qu'ils puissent se l'approprier», a expliqué M. Attal, en assurant que le gouvernement «n'ignore pas l'impact»du pass en termes d'organisation au quotidien, «notamment quand on est restaurateur et quand on a une grande terrasse». «C'est une contrainte supplémentaire, mais cette contrainte permet de garantir que ces lieux peuvent rester ouverts», a-t-il fait valoir. «Si nous ne disposions pas de cet outil, nous aurions probablement dû refermer un certain nombre de lieux» au vu de la quatrième vague apparue en juillet.

18h38

La moitié de la population américaine est désormais entièrement vaccinée contre le Covid-19, a déclaré vendredi un responsable de la Maison Blanche, alors que les Etats-Unis enregistrent ces dernières semaines un nombre de vaccinations en hausse, en pleine flambée de l'épidémie liée au variant Delta.

«50% des Américains (tous âges confondus) sont maintenant entièrement vaccinés. Continuons !», a tweeté Cyrus Shahpar, en charge du suivi des données sur le virus pour la Maison Blanche.

16h51

«Nous ne pouvons pas à ce jour établir de lien entre la vaccination» contre le Covid-19 «et les troubles menstruels», a indiqué vendredi l'Agence du médicament (ANSM), après l'analyse de quelque 300 cas déclarés.

Ces dernières semaines, «261 cas de troubles menstruels, dont 30 graves (le plus souvent associés à d'autres effets indésirables comme un syndrome pseudo-grippal), ont été analysés chez des femmes d'âge médian de 36,5 ans» après une injection du vaccin de Pfizer BioNTech.

Pour le vaccin Moderna, ce sont «49 cas de troubles menstruels, dont 6 graves», qui ont été analysés «chez des femmes d'âge médian de 38 ans», ajoute l'Agence nationale de sécurité du médicament dans son point sur les effets indésirables liés aux vaccins contre le Covid-19. «L'évolution est spontanément favorable en quelques jours pour la grande majorité des cas. Nous ne pouvons pas à ce jour établir de lien entre la vaccination et les troubles menstruels, les causes de ces troubles pouvant être multiples», explique l'ANSM

16h43

L'Allemagne va imposer à partir de dimanche une quarantaine pour les voyageurs non immunisés en provenance des régions françaises Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la Corse confrontées à une résurgence des cas de Covid-19, a annoncé vendredi l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI).

Les voyageurs venant de ces régions touristiques du sud de la France devront observer une quarantaine de 10 jours s'ils ne disposent pas d'un pass sanitaire prouvant qu'ils ont été vaccinés deux fois ou sont considérés comme guéris, une période d'isolement qui pourra toutefois être réduite à cinq jours sur présentation d'un test négatif.

16h01

«L'augmentation du nombre des nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques s'est accélérée» la semaine dernière, «confirmant le retentissement hospitalier de cette quatrième vague épidémique» de Covid-19, indique vendredi Santé publique France, qui note un rajeunissement des patients hospitalisés.

3.531 patients atteints de Covid-19 ont été admis à l'hôpital entre le 26 juillet et le 1er août, soit quasiment deux fois plus (+92%) que la semaine précédente, indique l'agence sanitaire dans son point hebdomadaire sur la pandémie. La semaine précédente, cette augmentation n'était que de 51%.

Dans les services de soins critiques, qui prennent en charge les malades les plus graves, les admissions ont doublé (+98% à 746) après une hausse de 81% la semaine précédente. «Le nombre de décès liés à la Covid-19 a augmenté pour la deuxième semaine consécutive», après 12 semaines de diminution. 272 morts ont été enregistrés la semaine dernière, soit 93% de plus que la semaine précédente.

15h08

"Fin juillet, les entrées en soins critiques sont 12 fois moindres au sein de la population complètement vaccinée que parmi les personnes non vaccinées" contre le Covid-19, selon une étude publiée vendredi par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).

Entre le 19 et le 25 juillet, 87% des personnes admises en soins critiques et 83% de celles entrées en hospitalisation conventionnelle étaient non vaccinées, détaille la Drees.

Selon une étude précédente du même organisme, entre le 31 mai et le 11 juillet, les personnes non vaccinées représentaient 85% des hospitalisations en soins critiques et 84% des entrées en hospitalisation dite conventionnelle.

11h28

La Haute autorité de Santé a donné son feu vert pour un traitement prévenitf du Covid destiné aux personnes immunodéprimées. Ces dernières, pour lesquelles les vaccins ne fonctionnent pas bien, courent un risque important de développer une forme grave de Covid. Elles pourront donc recevoir préventivement un traitement par anticorps monoclonaux, notamment si elles sont cas contact, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires.

«La HAS rend une décision accordant une autorisation d'accès précoce» au traitement Ronapreve (casirivimab et imdevimab) «en prophylaxie pré-exposition ou post-exposition au Sars-CoV-2 chez des patients immunodéprimés qui ne sont pas protégés malgré une vaccination complète», indique la Haute autorité de santé dans un communiqué.

9h

Le gouvernement italien a rendu obligatoire ce jeudi le pass sanitaire pour les enseignants et les usagers des transports en commun, des vols intérieurs, des ferries et des lignes de train longue distance.

Le «Pass vert» sera également obligatoire, à compter de ce vendredi, pour les salles de cinéma, les musées et les salles de sport, ou encore pour manger au restaurant à l'intérieur de l'établissement.

8h15

La loi élargissant le pass sanitaire à de nouveaux lieux publics et instaurant une obligation vaccinale pour les soignants a été publiée au Journal officiel vendredi, au lendemain de sa validation, pour l'essentiel, par le Conseil constitutionnel.

Déjà en vigueur depuis le 21 juillet dans certains lieux de loisirs et de culture, ce pass (vaccination totale, test Covid-19 négatif ou certificat de rétablissement) va être étendu dès lundi aux cafés, restaurants, avions, trains, autocars pour les longs trajet, foires, séminaires et salons professionnels.

4h36

La pandémie de Covid-19, qui repart de plus belle avec le variant Delta, a contaminé plus de 200 millions de personnes dans le monde, notamment en Asie où la Chine promet de partager deux milliards de doses de vaccin.

Pékin «va s'efforcer de fournir deux milliards de doses de vaccin au monde» cette année et promet un don de 100 millions de dollars au système international Covax de distribution des vaccins aux pays les plus pauvres, a annoncé le président Xi Jinping. Après les Etats-Unis la veille, Israël a rejeté jeudi l'appel de l'OMS à un moratoire sur les rappels vaccinaux pour tenter de remédier aux inégalités entre pays riches et pays pauvres. L'Etat hébreu a affirmé rendre un «grand service» au monde en testant sur une partie de sa population l'efficacité d'une troisième dose de vaccin. En France, le président Emmanuel Macron a également confirmé une campagne de rappel vaccinal en septembre pour «les plus fragiles et les plus âgés». Si le variant Delta provoque un regain de la pandémie partout à travers le monde, la situation est particulièrement dramatique dans les pays peu vaccinés, comme la Thaïlande où les morgues submergées louent des conteneurs réfrigérés pour stocker les corps et les équipes médico-légales sont au bord de l'épuisement.