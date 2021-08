DIRECT - Coronavirus : la loi sanitaire a été promulguée

Comme la Corse, l'Occitanie et la Paca ont activé le plan Blanc pour assurer la prise en charge d'un nombre très important de patients. De son côté, la Guadeloupe a entamé un nouveau confinement, mercredi soir, face à une «croissance exponentielle des cas». La loi instaurant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été validée jeudi par le Conseil constitutionnel. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

8h15

La loi élargissant le pass sanitaire à de nouveaux lieux publics et instaurant une obligation vaccinale pour les soignants a été publiée au Journal officiel vendredi, au lendemain de sa validation, pour l'essentiel, par le Conseil constitutionnel.

Déjà en vigueur depuis le 21 juillet dans certains lieux de loisirs et de culture, ce pass (vaccination totale, test Covid-19 négatif ou certificat de rétablissement) va être étendu dès lundi aux cafés, restaurants, avions, trains, autocars pour les longs trajet, foires, séminaires et salons professionnels.

4h36

La pandémie de Covid-19, qui repart de plus belle avec le variant Delta, a contaminé plus de 200 millions de personnes dans le monde, notamment en Asie où la Chine promet de partager deux milliards de doses de vaccin.

Pékin «va s'efforcer de fournir deux milliards de doses de vaccin au monde» cette année et promet un don de 100 millions de dollars au système international Covax de distribution des vaccins aux pays les plus pauvres, a annoncé le président Xi Jinping. Après les Etats-Unis la veille, Israël a rejeté jeudi l'appel de l'OMS à un moratoire sur les rappels vaccinaux pour tenter de remédier aux inégalités entre pays riches et pays pauvres. L'Etat hébreu a affirmé rendre un «grand service» au monde en testant sur une partie de sa population l'efficacité d'une troisième dose de vaccin. En France, le président Emmanuel Macron a également confirmé une campagne de rappel vaccinal en septembre pour «les plus fragiles et les plus âgés». Si le variant Delta provoque un regain de la pandémie partout à travers le monde, la situation est particulièrement dramatique dans les pays peu vaccinés, comme la Thaïlande où les morgues submergées louent des conteneurs réfrigérés pour stocker les corps et les équipes médico-légales sont au bord de l'épuisement.