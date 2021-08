Etats-Unis : CNN licencie trois salariés venus travailler sans être vaccinés

CNN a annoncé hier à son personnel que trois salariés, venus travailler sans être vaccinés contre le Covid-19, avaient été licenciés pour avoir enfreint la politique sanitaire de la chaîne.

Le président de CNN, Jeff Zucker, a expliqué dans un mémo interne, qui a fuité dans plusieurs médias américains, envoyé par courriel au personnel, que la chaîne avait été informée que trois de ses employés s'étaient présentés au bureau sans être vaccinés la semaine dernière. Les trois personnes ont été «licenciées», a-t-il indiqué.

«Permettez-moi d'être clair : nous avons une politique de tolérance zéro à cet égard», a-t-il déclaré dans des extraits du mémo tweeté par Oliver Darcy, un journaliste de CNN.

Jeff Zucker says in memo to staff that CNN has postponed the Sept. 7 return-to-office date & is now targeting mid-October. "This was not an easy decision, and there is much to consider. The bottom line is that, based on the information that is available today…"

