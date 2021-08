Le futur hôtel Star Wars de Disney coûtera au moins 1.000 euros la nuit

Fans de Star Wars, préparez votre porte-monnaie. Si l'idée de passer une nuit dans le futur hôtel «Star Wars Galactic Starcruiser» en Floride vous fait rêver, l'addition risque en revanche d'être un peu salée.

En effet, l'hôtel sur le thème Star Wars de Disney World n'est pas donné. Il faudra débourser pas moins 1.209 dollars (1.022 euros environ) par personne et par nuit, ou 4.809 dollars (4.066 euros) le séjour pour deux personnes, selon Businessinsider.

L'établissement, qui ouvrira en Floride au printemps 2022, dispose de 100 cabines et suites, toutes dotées d'au moins des lits superposés ou escamotables.

Trois types de chambres seront proposés : la cabine standard peut accueillir de quatre à cinq passagers avec un lit queen-size, deux lits superposés et un lit escamotable mural ; les suites Galaxy Class à une chambre, qui peuvent accueillir quatre passagers avec un lit queen-size et deux lits escamotables muraux, et les suites Grand Captain's à deux chambres, qui peuvent accueillir huit passagers avec deux lits queen-size, deux lits superposés et deux lits escamotables muraux.

«L'histoire de Star Wars la plus immersive jamais créée»

Pour attirer les clients réticents, Disney appelle l'expérience, qui s'ouvre en 2022, «l'histoire de Star Wars la plus immersive jamais créée». Et pour cause, les clients pourront y vivre une aventure inoubliable dont ils seront eux-mêmes les héros.

New look at mocked up Star Wars : Galactic Starcruiser rooms





A new Star Wars Hotel coming at @WaltDisneyWorld where guests will live aboard a starship for a 2-day, 2-night immersive experience pic.twitter.com/lMfZBC1TBq — ED92 (@ED92Magic) November 16, 2020

Le Star Wars Galactic Starcruiser se présente sous la forme d'un gigantesque vaisseau spatial. A votre arrivée, vous pouvez choisir de rejoindre la Résistance ou bien le Premier Ordre.

Le maniement du sabre laser, l'apprentissage des systèmes de défense du navire et une superbe vue sur l'espace -toutes les fenêtres étant remplacées par des écrans affichant ces paysages-, seront au programme.

Il sera aussi possible d'interagir avec les personnages phares de la saga dans des jeux d'enquête. Des spectacles et des dîners à thème seront également proposés. De quoi réjouir les plus grands fans de la saga.