Vers un regain des tensions entre Israël et le Hezbollah libanais après une série d'attaques

Plus d'un an après l'explosion du port de Beyrouth, le Liban se trouve à l'aube d'une nouvelle crise militaire. Cette semaine a été le témoin d'une escalade de violences entre Israël et le Hezbollah libanais.

«L'armée israélienne est en train de frapper les sources de lancement (des roquettes) au Liban», a indiqué un communiqué militaire, ce vendredi matin, peu après les lancers de plus de dix roquettes en direction de l'Etat hébreu, dont la plupart ont été interceptés selon les forces israéliennes.

DES INFRAstrucTURES DU HEZBOLLAH LIBANIEN VISEES

Cet affrontement intervient alors que la région connaît de violents heurts depuis plusieurs jours. Mercredi dernier, trois roquettes ont été lancées depuis le sud du Liban vers le nord d'Israël : deux d'entre elles sont tombées en territoire israélien et la troisième n'a pas traversé la frontière. Les tirs n'ont pas été revendiqués. Aucun blessé n'a été rapporté mais quatre personnes en état de choc ont été prises en charge par le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge.

A la suite de cette attaque, l'aviation israélienne a revendiqué jeudi ses premiers raids aériens depuis des années au Liban. «Des avions de combat de l'armée ont ciblé des sites de lancement et des infrastructures terroristes au Liban d'où des roquettes ont été tirées», a indiqué l'armée dans un communiqué. Si l'aviation israélienne bombarde régulièrement des positions présumées du Hamas palestinien dans la bande de Gaza, ainsi qu'en Syrie voisine, c'est la première fois depuis 2014 qu'elle cible des positions au Liban. En réponse à ces tirs aériens, le puissant mouvement libanais Hezbollah a déclaré avoir tiré des dizaines de roquettes sur des territoires du plateau de Golan, une région occupée par Israël depuis 1967.

Depuis la guerre en 2006 entre Israël et le Hezbollah, l'aviation israélienne n'avait pas ciblé des bastions du Hezbollah dans le sud du Liban. La dernière montée de tension entre les deux camps remonte à 2019, lorsque le Hezbollah a pris pour cible un véhicule militaire israélien en représailles à deux attaques «israéliennes» le visant en Syrie et au Liban.

UN APPEL A UN CESSEZ-LE-FEU

Présente au Liban depuis 1978, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) surveille depuis 2006 la frontière israélienne en coordination avec l'armée libanaise et veille à l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée après la guerre ayant opposé Israël au Hezbollah. Elle a qualifié vendredi l'escalade militaire entre Israël et le mouvement chiite pro-Iran Hezbollah à la frontière libano-israélienne de «situation très dangereuse», appelant à un cessez-le-feu «immédiat».

Le commandant de la mission onusienne, le général Stefano Del Col, a affirmé être en contact avec les parties concernées.

Israël a dit ne pas vouloir d'«escalade» à la frontière avec le Liban, se disant toutefois «prêt» à cette option, après des tirs de roquettes depuis le pays voisin auxquels l'armée israélienne a riposté par des frappes d'artillerie. «Nous ne voulons pas d'une escalade en vue d'une véritable guerre, mais bien sûr nous sommes prêts à cela et nous ne permettons pas à ces actes terroristes de continuer», a déclaré à des journalistes Amnon Shefler, un porte-parole de l'armée israélienne. «Nous ferons ce qui est nécessaire», a-il ajouté.