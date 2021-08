DIRECT - Coronavirus : plus de 1.500 patients en soins critiques

Comme la Corse, l'Occitanie et la Paca ont activé le plan Blanc pour assurer la prise en charge d'un nombre très important de patients. De son côté, la Guadeloupe a entamé un nouveau confinement, mercredi soir, face à une «croissance exponentielle des cas». La loi instaurant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été validée jeudi par le Conseil constitutionnel. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

21h03

Le nombre des hospitalisations en soins critiques continue d'augmenter avec plus de 1.500 patients samedi, alors qu'ils étaient moins de 1.000 il y a dix jours, selon les chiffres publiés par Santé publique France.

Avec 136 nouvelles admissions en 24 heures, les soins critiques accueillaient samedi 1.510 patients contre 1.458 vendredi et 1.099 il y a une semaine. Cet indicateur était passé sous le seuil de 1.000 le 7 juillet, avant d'entamer une remontée.

19h57

De Toulon à Lille, la mobilisation contre l'extension du pass sanitaire dès lundi et la vaccination obligatoire pour les soignants a de nouveau progressé en France samedi, pour le quatrième week-end consécutif. Quelque 237.000 personnes, dont 17.000 à Paris, ont défilé samedi, un niveau jamais atteint depuis le début de la contestation, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

C'est 33.000 de plus que samedi dernier. Et le nombre a plus que doublé en trois semaines, en plein coeur de l'été, par rapport aux 114.000 manifestants recensés par les autorités le 17 juillet, lors du premier week-end d'actions.

17h46

L'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé d'Australie, a enregistré un nouveau record de cas de Covid-19 samedi, et dans Melbourne, les autorités tentent de tracer les foyers épidémiques. Alors que les trois principales villes d'Australie, Sydney, Melbourne et Brisbane, sont toujours confinées, la Nouvelle-Galles du Sud (sud-est) a enregistré pour le troisième jour consécutif un nombre record de contaminations, avec 319 cas et cinq décès.

Face à la flambée des contaminations qui se répandent dans les banlieues de Sydney, la première ville du pays qui entame sa septième semaine de confinement, le ministre de la Santé de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazzard, a dit sa frustration de voir les gens ignorer les restrictions et a appelé les habitants à rester chez eux.

«C'est la plus grande chose que vous puissiez faire pour nous tous et pour vous-même, pour faire en sorte que nous vainquions ce virus Delta qui fait des ravages dans le monde entier», a déclaré Brad Hazzard aux médias.

16h11

L'Inde a approuvé l'utilisation en urgence du vaccin à injection unique Johnson & Johnson contre le coronavirus pour accélérer sa campagne de vaccination, redoutant une nouvelle vague d'infections.

Le ministre de la Santé, Mansukh Mandaviya, a déclaré que cette décision renforcerait la lutte contre la pandémie en Inde, où au moins 200.000 personnes sont mortes lors d'une vague brutale, qui a duré deux mois jusqu'à la mi-juin.

«L'Inde élargit son panier de vaccins ! Le vaccin COVID-19 à dose unique de Johnson & Johnson est approuvé pour une utilisation d'urgence en Inde», a déclaré le ministre sur Twitter. Aucune indication n'a été communiquée sur la date à laquelle ces doses de vaccin seront acheminées en Inde.

14h57

Les personnes non vaccinées ont deux fois plus de chances d'être réinfectées par le virus du Covid-19 que les personnes entièrement vaccinées, selon une étude publiée vendredi par les autorités sanitaires américaines.

Selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique des Etats-Unis, les conclusions de l'étude permettent d'affirmer que «toute personne éligible peut se faire vacciner contre le Covid-19, quel que soit son statut antérieur d'infection au SARS-CoV-2», le virus qui provoque le Covid-19.

12h55

L'Espagne a de nouveau prolongé samedi jusqu'au 27 août la quarantaine de dix jours imposée aux passagers arrivant de six pays d'Afrique et d'Amérique latine, particulièrement touchés par le Covid-19, a annoncé samedi le ministère espagnol de la Santé.

C'est la deuxième fois que cette mesure est prolongée.

Les passagers arrivant en Espagne depuis l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil et la Colombie, doivent s'auto-isoler durant dix jours.

Ces six nations sont considérées à «haut risque» en raison de leur fort taux d'infections.

Le coronavirus a été plus de 82.000 personnes jusqu'ici en Espagne, où plus de 4,5 millions d'infections ont été enregistrés, en faisant un des pays les plus touchés en Europe.

Près de 60% de la population de l'Espagne est désormais totalement vaccinées contre le Covid-19.