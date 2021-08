DIRECT - Coronavirus : fin du dépistage de 11 millions d'habitants de la ville chinoise de Wuhan

Comme la Corse, l'Occitanie et la Paca ont activé le plan Blanc pour assurer la prise en charge d'un nombre très important de patients. De son côté, la Guadeloupe a entamé un nouveau confinement, mercredi soir, face à une «croissance exponentielle des cas». La loi instaurant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été validée jeudi par le Conseil constitutionnel. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

18H46

Les autorités de la ville chinoise de Wuhan ont annoncé dimanche la fin de la vaste opération de dépistage du Covid-19, organisée après une résurgence du nombre de cas, plus d'un an après que le coronavirus y a fait son apparition.

Les tests de plus de 11 millions de personnes depuis mardi permettent pour l'essentiel une «couverture complète» de tous les habitants de la ville à l'exception des enfants de moins de six ans et des étudiants en vacances à l'étranger, a déclaré Li Tao, un haut responsable de Wuhan, lors d'une conférence de presse, selon l'agence de presse Xinhua.

17h33

Tous les enfants devraient porter le masque à la rentrée dans les écoles américaines, sous peine de voir de nouveaux foyers épidémiques resurgir et de devoir revenir à l'enseignement à distance, a recommandé dimanche le patron des instituts américains de santé, Francis Collins.

Le masque «n'est ni un affichage politique, ni une atteinte à vos libertés. C'est un outil médical qui sauve des vies», a lancé le responsable sanitaire sur la chaîne ABC, qui s'est inquiété d'une hausse des hospitalisations chez les plus jeunes.

16h34

La Malaisie va alléger les restrictions sanitaires pour les personnes entièrement vaccinées dans une large partie du pays, qui abrite la moitié de la population totale, a annoncé dimanche son Premier ministre.

A partir de mardi, des millions de personnes pourront donc à nouveau circuler d'un district à un autre, faire des sports individuels en extérieur ou aller au restaurant dans huit des Etats du pays où le nombre de cas a chuté et la vaccination est bien orientée.

Depuis juin, un confinement maintenait les commerces fermés et ne permettait pas aux Malaisiens de quitter leur district, bien que certains secteurs de l'économie aient pu graduellement rouvrir.

13H48

L'Arabie saoudite a annoncé dimanche avoir commencé à verser 500.000 riyals, soit 133.000 dollars, aux familles des professionnels de la santé qui sont décédés du Covid-19 depuis mars 2020.

Le royaume avait annoncé la mesure en octobre, précisant qu'elle engloberait le secteur «public ainsi que le privé, les établissements civils et militaires et (le personnel) saoudien et étranger».

L'Arabie saoudite accueille des milliers de professionnels de la santé étrangers. La somme «a commencé à être versée aux familles des professionnels de la santé décédés du Covid-19 qui ont donné leur vie pour affronter cette pandémie afin de préserver la santé et la sécurité des citoyens et résidents du royaume», a rapporté l'agence de presse officielle SPA.

Le nombre de soignants décédés du coronavirus n'a pas été rendu publique.

13H15

Plus de 500 décès liés au coronavirus ont été recensés au cours des dernières 24 heures en Iran, un record depuis le début de la pandémie dans ce pays le plus touché au Proche et au Moyen-Orient.

L'Iran a enregistré 542 décès et 39.619 nouveaux cas en 24 heures, deux records qui portent le bilan total à 94.015 morts sur 4.158.729 cas, a précisé le ministère de la Santé.

L'Iran avait franchi mercredi la barre symbolique de quatre millions de cas d'infections tandis que le nombre de contaminations avait aussi atteint un nouveau record pour la troisième journée d'affilée.

Le précédent record de décès avait lui été enregistré le 26 avril, avec 496 morts. De l'aveu même des autorités sanitaires nationales, les statistiques officielles sur l'épidémie sont largement sous-évaluées.

7h25

Le pass sanitaire sera requis à partir de lundi pour accéder aux magasins et centres commerciaux de plus de 20.000 m2 ainsi qu'aux restaurants et bars, aux services et établissements de santé - sauf en cas d'urgence - ou encore aux transports ferroviaires et aériens, selon un décret paru dimanche au Journal Officiel.

Plusieurs textes, décrets et arrêtés, liés à la loi du 5 août 2021 sur la gestion de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 figurent dans le JO de dimanche.

Les personnes majeures doivent présenter un pass sanitaire pour accéder à un certain nombre de lieux publics ou pour participer en tant que visiteur, client, spectateur ou passager dans des lieux, événements ou établissements listés dans le décret 2021-1059 daté de samedi.

Pour être valide, un pass doit faire état d'un dépistage datant de «moins de 72 heures» --test ou autotest antigénique--, d'un «justificatif du statut vaccinal» ou d'un certificat de rétablissement après avoir contracté le Covid-19. Il est déjà exigé dans les lieux de culture depuis fin juillet.