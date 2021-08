DIRECT - Coronavirus : Le pass sanitaire obligatoire dans les commerces de plus de 20.000 m2 dès lundi

Comme la Corse, l'Occitanie et la Paca ont activé le plan Blanc pour assurer la prise en charge d'un nombre très important de patients. De son côté, la Guadeloupe a entamé un nouveau confinement, mercredi soir, face à une «croissance exponentielle des cas». La loi instaurant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été validée jeudi par le Conseil constitutionnel. Suivez l'évolution de la crise sanitaire en direct.

7h25

Le pass sanitaire sera requis à partir de lundi pour accéder aux magasins et centres commerciaux de plus de 20.000 m2 ainsi qu'aux restaurants et bars, aux services et établissements de santé - sauf en cas d'urgence - ou encore aux transports ferroviaires et aériens, selon un décret paru dimanche au Journal Officiel.

Plusieurs textes, décrets et arrêtés, liés à la loi du 5 août 2021 sur la gestion de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 figurent dans le JO de dimanche.

Les personnes majeures doivent présenter un pass sanitaire pour accéder à un certain nombre de lieux publics ou pour participer en tant que visiteur, client, spectateur ou passager dans des lieux, événements ou établissements listés dans le décret 2021-1059 daté de samedi.

Pour être valide, un pass doit faire état d'un dépistage datant de «moins de 72 heures» --test ou autotest antigénique--, d'un «justificatif du statut vaccinal» ou d'un certificat de rétablissement après avoir contracté le Covid-19. Il est déjà exigé dans les lieux de culture depuis fin juillet.