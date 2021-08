Mali : plus de 50 civils tués dans des attaques attribuées à des jihadistes

Une cinquantaine de civils ont été tués dimanche dans le nord du Mali lors d'attaques imputées à des jihadistes contre trois localités voisines et proches de la frontière avec le Niger.

Un document de la préfecture locale indique que 51 personnes ont été tuées dans des attaques simultanées contre les villages de Karou, Ouatagouna et Daoutegeft, dans la région de Gao. Des maisons ont été saccagées et incendiées et du bétail emporté, a ajouté le message.

«Les terroristes sont entrés dans les villages et ont massacré tout le monde», a déclaré à l'AFP un responsable sécuritaire. Par «terroristes», les officiels entendent généralement jihadistes. Les assaillants sont arrivés à moto et ont pris les villageois par surprise, a-t-il ajouté.

des milliers de morts civils et militaires dans la région

Le Mali, pays sahélien pauvre et enclavé, est pris dans la tourmente sécuritaire et politique depuis 2012.

Les insurrections indépendantistes et maintenant jihadistes menées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, ainsi que les violences intercommunautaires et les exactions de toutes sortes, y compris de la part des forces de sécurité, ont fait des milliers de morts civils et militaires, et des centaines de milliers de déplacés, malgré le déploiement de forces onusiennes, françaises et étrangères.

Parties du nord du Mali, les violences se sont propagées au centre du pays, puis au Burkina Faso et au Niger voisins, touchant particulièrement les populations civiles.

Le Mali reste sur deux coups d'État militaires en un an. Le pouvoir dominé par les colonels a fait de la sécurité l'une de ses priorités, sans être parvenu à stopper la spirale. Il s'est engagé à céder la place à des civils élus début 2022.