En Argentine, la maternité est prise en compte dans le calcul de la retraite

Depuis le mercredi 4 août, chaque femme vivant en Argentine et ayant eu des enfants pourra bénéficier d’annuités supplémentaires lors de son départ à la retraite.

Quelques mois après l’obtention du droit lié à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), les Argentines vont bénéficier d’une nouvelle avancée significative en faveur du droit des femmes. En effet, de nombreux aspects liés à la maternité seront désormais comptabilisés dans le calcul de la retraite.

«Avec cette mesure, nous donnons de la visibilité et réparons une inégalité historique et structurelle, en reconnaissant et valorisant le temps que les femmes dédient à l’éducation de leurs enfants», a indiqué l’Agence nationale de sécurité sociale argentine (Anses) dans des propos rapportés par le Courrier International.

155.000 mères concernées par le dispositif

Dans le détail, les femmes qui ont donné la vie en Argentine vont toucher une annuité pour chaque enfant et deux ans pour chaque adoption. A cela peut s’ajouter une année pour un enfant atteint d’un handicap et deux annuités si elles ont touché une aide similaire aux allocations familiales pendant douze mois, comme le détaille le journal économique Ambito Financiero.

Dès cette année, 155.000 mères de famille devraient bénéficier de ce tout nouveau dispositif, alors que près de 300.000 d’entre elles, âgées entre 60 et 64 ans, en étaient privées avant la promulgation de cette loi.

En France, les femmes passeraient deux fois plus de temps à s’occuper de leurs enfants que les hommes.