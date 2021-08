Japon : loin de leurs proches à cause de la pandémie, des jeunes parents envoient des sacs de riz à l'effigie de leur bébé

Une alternative pour le moins originale. Au Japon, faute de pouvoir présenter leur enfant à leurs proches en raison de la pandémie de Covid-19, de nombreux jeunes parents décident d'envoyer des paquets de riz à l’effigie de leur bébé.

En effet, pour permettre à l’entourage d’avoir l’impression de serrer dans ses bras le nouveau-né, un magasin de riz commercialise des sacs de riz personnalisables ayant la forme d’un nourrisson enveloppé dans une couverture à motifs, rapporte le Guardian.

Loved this story in yesterday's Guardian. I guess we could adapt it to British culture and use chips instead of rice but it's not the same, somehow.https://t.co/ipvQUYsbxz

— Helena Pielichaty (@HelenaPielichat) August 10, 2021