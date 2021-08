L'Algérie ravagée par les incendies, sept morts en Kabylie

Sévèrement touchée par de violents incendies qui se sont déclarés dans la soirée du lundi 9 août, l’Algérie déplore déjà sept morts dans la région montagneuse de la Kabylie.

Frappée par la canicule et le manque d’eau cet été, l’Algérie est en pleine situation dramatique, avec plus d’une trentaine d’incendies déclarés sur l’ensemble du territoire. Une tendance qui pourrait s’aggraver dans les jours à venir en raison de vents violents annoncés par la météo et une température avoisinant les 42 °C aujourd'hui et demain dans la région.

FLASH - 25 départs de feux sont recensés en #Kabylie





2 personnes sont mortes à At Yani, l'un en essayant de sauver son poulailler et l'une en chutant afin de fuir les flammes, 2 morts à At Wasif, 1 mort à Iɛeẓẓugen et 3 morts à Iɛekkuren sont actuellement à déplorer ... pic.twitter.com/2AULSlpW9E — Tajmaât (@Tajmaat_Service) August 9, 2021

Dans le détail, une personne décédée à Sétif et six autres victimes sont à déplorer du côté de Tizi-Ouzou, selon le ministre de l'Intérieur Kamel Beldjoud. Au-delà des premiers décès, de nombreuses personnes ont dû fuir leur logement et leur village dans la panique.

lourde peine pour les auteurs d’incendies criminels

Afin de mettre un terme à cette série d’incendies ravageurs, de nombreux renforts ont été dépêchés sur place et des hélicoptères bombardiers d’eau ont été mobilisés. Toutes les personnes sur place, y compris les habitants, sont mobilisés pour venir en aide aux secouristes, que ce soit pour éteindre les incendies ou favoriser les évacuations de population.

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a pris une mesure ferme en conseil des ministres le 25 juillet dernier : un projet de loi prévoyant une peine de prison pouvant aller jusqu’à trente ans ferme pour les auteurs d’incendies criminels en forêt.

Au total, environ 44.000 hectares de taillis ont brulé en Algérie en 2020.