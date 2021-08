Vidéo : un chat russe fait fuir un ours pour défendre ses maîtres

Il ne fallait pas le chercher. En Russie, pour défendre ses maîtres, un chat courageux n'a pas hésité à toiser un ours, parvenant même à le mettre en fuite. La scène, filmée par les propriétaires du félin, fait depuis le tour des réseaux sociaux.

Comme l'expliquent les médias locaux, cette histoire pour le moins insolite s'est déroulée récemment en Yakoutie, une république autonome russe située au Nord-Ouest de la Sibérie.

Sur les images abondamment relayées sur Internet, on peut ainsi entendre les propriétaires de Vasya - c'est le nom du chat - surpris par un ours alors qu'ils se promènent sur un chemin.

Le mammifère, du reste l'un des symboles de la Russie, aurait été attiré sur ce sentier en cherchant de la nourriture.

«VASYA, ON N'A PAS BESOIN DE VIANDE»

Pourtant, et malgré le fait qu'il soit beaucoup plus gros que le chat, l'ours a trouvé en ce dernier un adversaire à sa mesure, loin de se laisser impressionner.

I love vasya the cat https://t.co/BytK4Zbq0a — (@ienagaswife) August 4, 2021

Le félin reste en effet ferme sur ses pattes, au plus près de l'ours, le dos cambré. Vasya a ainsi défendu son territoire et ses maîtres pendant de longues minutes, le poil tout hérissé.

«Vasya, on n'a pas besoin de viande !», plaisante même l'un de ses maîtres, lui non plus pas le moins du monde impressionné. Sans doute décontenancé, l'ours a ensuite fini par partir tranquillement.

En définitive, si le chien est connu depuis la nuit des temps pour être le meilleur ami de l'homme, Vasya est la preuve que, parfois, il en va de même avec certains courageux chats.