DIRECT - Coronavirus : Gabriel Attal annonce la fin de la gratuité des tests, hors prescription médicale, à «la mi-octobre»

Alors que la situation épidémique se tend aux Antilles, ainsi qu'en Corse, en Paca, en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, Emmanuel Macron préside ce mercredi matin un nouveau Conseil de défense sanitaire.

15h27

Lors d'un point presse, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a présenté les décisions prises lors du Conseil de défense sanitaire et du Conseil des ministres, ce mercredi 11 août.

Plusieurs dispositions seront ainsi mises en place «dès la pré-rentrée», notamment l'instauration du pass sanitaire pour les centres commerciaux des territoires qui présentent un taux d'incidence supérieur à 200 pour 100.000 et au-delà.

Dans ces régions, le port du masque sera par ailleurs obligatoire dans les établissements recevant du public et soumis au pass sanitaire. Gabriel Attal précise que le gouvernement veillera à ce qu'une «offre de test» soit accessible à proximité immédiate.

Compte-rendu du Conseil des ministres du 11 août 2021 par Gabriel Attal, porte-parole du Gouvernement.

Globalement, l'intention de l'exécutif est de permettre le test et la vaccination partout. Le porte parole du gouvernement évoque notamment des «barnums de vaccination» qui seront installés à proximité des établissements scolaires, notamment pour atteindre les élèves de plus de 12 ans.

Toujours dans l'optique d'inciter à la vaccination, la gratuité des tests de dépistage du Covid-19 prendra fin, hors prescription médicale, à «la mi-octobre».

Enfin, Gabriel Attal a annoncé l'ouverture d'une campagne de rappel de vaccination pour les populations fragiles, dont la liste sera établi par la Haute autorité de santé. Il sera possible de prendre rendez-vous «dès la fin du mois d'août» et les injections commenceront dès la mi-septembre.

14h35

A la suite du Conseil de défense sanitaire et du Conseil des ministres, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, tiendra un point presse à la préfecture d'Ajaccio ce mercredi 11 août à 15h. Il évoquera les décisions prises lors de ces deux réunions.

14h26

Le décret déclarant l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française pour une durée d'un mois a été adopté ce mercredi 11 août en Conseil des ministres. Il permet au Haut-Commissaire de la République en charge de ce territoire de prendre des mesures renforcées afin de protéger les populations, notamment dans les atolls les plus reculés.

Un couvre-feu de 21h à 4h du matin a été décrété sur l'ensemble du territoire, à partir de ce mercredi 11 août. Le système hospitalier local est déjà en forte tension, alors même que seule 28,1% de la population a complété son parcours vaccinal. Au 9 août, le taux d'incidence était de 1.176 cas pour 100.000 habitants.

14h18

Sur Twitter, le président de la République appelle à «la solidarité de la Nation tout entière» pour faire face à la «situation dramatique en Guadeloupe et en Martinique».

Il signale que le taux d'incidence est également en hausse dans «plusieurs régions touristiques» métropolitaines, notamment Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Corse.

La crise sanitaire n’est pas derrière nous.



9200 patients sont hospitalisés pour cause de Covid. 1600 sont en réanimation. Ce niveau n'avait pas été atteint depuis juin.

«Une augmentation de la pression hospitalière est à craindre», selon Emmanuel Macron. Avec «des déprogrammations de soins et des évacuations sanitaires». A l'heure actuelle, 9.200 patients sont hospitalisés pour cause de Covid-19 et 1.600 sont en réanimation. «Ce niveau n'avait pas été atteint depuis juin», précise le chef d'Etat.

11h20

"La crise sanitaire n'est pas derrière nous" et durera "encore plusieurs mois", avertit Emmanuel Macron.

11h00

Le président alerte sur la situation «dramatique» en Guadeloupe et en Martinique, évoquant un «scénario d'urgence» pour les DOM-TOM.

Emmanuel Macron : «Aux Antilles l'augmentation des contaminations se traduit par une explosion des formes graves […] Nous sommes devant une situation dramatique»

10h50

Début du Conseil de défense sanitaire. Emmanuel Macron prend la parole et fait le point sur la situation épidémique. «La situation sanitaire est plus que délicate», souligne-t-il.

07h35

Au menu de ce nouveau Conseil de défense sanitaire : flambée des cas aux Antilles, vigilance dans le sud, mise en place du pass sanitaire et évolution de la vaccination. La réunion est prévue à 11h

07h08

La Nouvelle-Calédonie, rare territoire exempt de Covid-19, a décidé de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 sa desserte aérienne minimum assortie d'un sas sanitaire pour se protéger du virus, a indiqué le gouvernement local.

00h15

La Guinée annonce le renforcement des contrôles sanitaires aux frontières, le port obligatoire du masque et la fermeture des boîtes de nuit afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19.