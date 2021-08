DIRECT - Coronavirus : les malades en Martinique sont «jeunes, très jeunes», insiste Olivier Véran

La 4e vague progresse. Le nombre de patients hospitalisés continue de grimper, particulièrement aux Antilles, où la situation sanitaire est dramatique. Dans le même temps, la vaccination s'essouffle.

22h12

San Francisco va devenir la première ville aux Etats-Unis à exiger la présentation d'une preuve vaccinale contre le Covid-19 pour l'accès à certains lieux publics, sans possibilité de présenter un test négatif, a annoncé jeudi la maire de cette grande ville californienne.

Bars, restaurants, boîtes de nuit, théâtres, et autres lieux de divertissement, ainsi que salles de sport sont concernés par la mesure qui entrera en vigueur le 20 août pour les clients et le 13 octobre pour le personnel des établissements.

21h36

Le ministre de la Santé Olivier Véran, en déplacement jeudi à Fort-de-France, a prévenu que les malades du Covid-19 actuellement hospitalisés en Martinique étaient "jeunes, très jeunes" et déploré qu'aucun patient en réanimation "ne soit vacciné".

"La situation sanitaire est sans commune mesure avec ce que nous avons pu voir au cours des vagues précédentes et notamment en métropole", a affirmé M. Véran lors d'un point presse avec son collègue des Outre-mer Sébastien Lecornu à l'issue d'une visite du CHU de Fort-de-France.

"On ne ressort pas indemne de la visite de cet hôpital", a-t-il reconnu. "Les patients sont jeunes, très jeunes. Aux urgences, ils ont 40-50 ans. En réanimation, ils peuvent avoir 20 ans ou 30 ans", a-t-il souligné, alors qu'un forte vague de coronavirus frappe la Martinique et la Guadeloupe, deux îles où la population a été reconfinée.

Selon le ministre de la Santé, les patients "ne sont pas forcément atteints de ce que l'on appelle des comorbidités. Ce ne sont pas forcément des grands obèses".

19h26

Le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés progresse toujours, selon les chiffres publiés jeudi par les autorités sanitaires, alors que la situation est préoccupante aux Antilles et que la 3e dose vaccinale pour certains se profile. Les hôpitaux comptabilisent jeudi 9.465 personnes malades du Covid-19 (9.233 recensées mercredi) dont 894 nouveaux admis (773 pointés mercredi).

Les services de soins critiques, qui traitent les patients les plus gravement touchés, totalisent 1.807 malades (1.745 la veille et 1.420 une semaine auparavant, cet indicateur était sous le seuil de 1.000 le 7 juillet). Il y a eu 191 admissions en une journée dans ces services (158 relevés mercredi). Ces dernières 24 heures, 77 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux, contre 54 la veille.

Face à ce tableau inquiétant, la "campagne de rappel" vaccinal pour une 3e dose se précise. "Environ 5 millions de personnes sont ciblées à ce stade", soit des personnes âgées ou à "très haut risque", a détaillé le ministère de la Santé.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 45.857.880 personnes ont reçu au moins une injection (soit 68% de la population totale) et 38.474.940 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 57,1% de la population totale).

18h54

Environ 5 millions de personnes âgées ou à "très haut risque" sont ciblées en priorité pour une "dose de rappel" de vaccin anti-Covid à partir de mi-septembre, a indiqué jeudi le ministère de la Santé.

La "campagne de rappel" vaccinal, annoncée mercredi par le gouvernement, se précise déjà. "Environ 5 millions de personnes sont ciblées à ce stade", a précisé le ministère lors de son point presse hebdomadaire sur la vaccination contre le Covid-19. Ce chiffre inclut principalement les résidents d'Ehpad et d'unités de soins de longue durée (USLD), les personnes de plus de 80 ans vivant "à domicile", ainsi que les malades "à très haut risque de forme grave" de Covid et les patients "immunodéprimés".

Bien qu'il n'existe à ce jour "pas d'avis scientifique stabilisé sur les catégories qui pourraient bénéficier de cette dose de rappel", celles-ci font l'objet d'un "consensus" entre la Haute autorité de santé (HAS), le Conseil scientifique et le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.

17h01

Le confinement partiel de l'île de la Réunion, en vigueur depuis le 31 juillet, a été prolongé jusqu'au 31 août, même si le couvre-feu a été réduit d'une heure en raison de la rentrée des classes lundi, a indiqué jeudi le préfet Jacques Billant.

Le reconfinement instauré initialement pour deux semaines pour freiner une flambée de l'épidémie sera prolongé jusqu'à la fin du mois, avec le maintien des déplacements limités à 10 km autour de son domicile (5 km le dimanche), a-t-il expliqué lors d'un point presse.

En revanche, le couvre-feu qui était en vigueur de 18h00 à 05H00 ne débutera désormais qu'à 19H00, en raison des contraintes liées à la rentrée des classes lundi, après les vacances de l'hiver austral.

11h51

La Finlande va imposer de nouvelles restrictions sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus dans sa capitale Helsinki, annoncent les autorités, après avoir enregistré un taux d'infection quotidien record dans le pays.

11h05

La Russie a comptabilisé ce jeudi 808 morts provoquées par le Covid-19 en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie qui est dû au variant Delta et à une campagne de vaccination poussive.

10h23

La Guadeloupe est en plein "pic épidémique" de Covid-19 avec "énormément de patients qui se présentent au même moment" dans les hôpitaux, explique le ministre des Outre-mers Sébastien Lecornu, qui prépare "les renforts des renforts" envoyés sur place. Le ministre, arrivé en Guadeloupe mardi soir, s'est dit "assez bouleversé" par ce qu'il a vu.

08h40

Pr Jean-Michel Constantin : «L’évolution virale fait qu’on peut avoir des atteintes chez les enfants» dans #LaMatinale pic.twitter.com/mEWxf81QhA — CNEWS (@CNEWS) August 12, 2021

07h02

Un confinement de sept jours de Canberra, la capitale australienne a été décrété par les autorités après la découverte d'un cas de coronavirus. Environ 400.000 habitants de cette ville, où siège le gouvernement, seront confinés à compter de jeudi 17H00 (08H00 GMT), et rejoindront ainsi les millions d'Australiens du sud-est de l'immense île continent déjà contraints de demeurer chez eux.

05h13

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern espère une réouverture progressive de l'archipel en 2022. Elle a indiqué que ces changements se feront de manière "prudente" afin d'éviter que des variants du coronavirus ne se propagent à travers le pays qui n'a enregistré aucun cas de contamination locale depuis plusieurs mois et où la vie a presque repris son cours normal.

00h00

Israël a imposé le pass sanitaire aux enfants de plus 3 ans dans le cadre de nouvelles restrictions qui visent à endiguer la propagation du coronavirus, ont annoncé mercredi soir les autorités.

Confronté à une hausse des contaminations ces dernières semaines liée à la propagation du variant Delta, l'Etat hébreu a remis en place le 29 juillet le pass sanitaire, appelé "badge vert", qui permet l'accès à certains lieux aux personnes complètement vaccinées, guéries du Covid-19 ou munies d'un test négatif. Et mercredi, le gouvernement israélien a étendu ces mesures aux enfants de 3 à 12 ans.