Incendies en Algérie : suspecté d'être un pyromane, un homme battu à mort par la foule

Un véritable drame. Ce 11 août, un homme suspecté d'être un pyromane a perdu la vie après avoir été lynché par la foule en Algérie, où des incendies ravagent la région de Tizi-Ouzou depuis plusieurs jours.

D'après le média local TSA, des habitants avaient repéré l'individu, et l'avaient arrêté pour le remettre aux autorités. Cependant, alors qu'il se trouvait dans la cour du commissariat de police, une grande foule en colère s'est réunie, et a commencé à s'en prendre au suspect. Les forces de l'ordre n'ont pas réussi à faire baisser la tension, et l'homme a perdu la vie sous les coups.

Si les autorités n'ont pas encore communiqué à ce sujet, il se pourrait que l'individu décédé ne soit pas responsable des incendies criminels qui ont lieu dans la région. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix ont expliqué qu'il s'agissait d'un artiste qui venait d'arriver sur place pour aider à lutter contre les flammes. Sa mort a donc largement choqué.

À l'heure actuelle, les incendies se poursuivent en Kabylie, où des villages sont détruits et des habitants perdent la vie. Au moins 69 morts ont été décomptés par les autorités, dont 28 soldats et 37 civils. L'Union européenne a conclu un accord pour envoyer deux avions bombardiers à eau ce 12 août, et Emmanuel Macron a annoncé que deux Canadair et un avion de commandement feraient également le voyage.