DIRECT - Coronavirus : Avec 815 décès, la Russie enregistre un nouveau nombre record de morts

La 4e vague progresse. Le nombre de patients hospitalisés continue de grimper, particulièrement aux Antilles, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

15h30

La levée des restrictions sanitaires en Norvège sera conditionnée à la vaccination de sa population, a annoncé vendredi le gouvernement, afin de se protéger contre une nouvelle vague de la pandémie de Covid-19.

L'ultime étape de levée de restrictions - repoussée à deux reprises déjà - et synonyme d'une quasi-normalisation de la société, "sera mise en oeuvre trois semaines après que toute personne âgée de plus de 18 ans se sera vu offrir la première dose de vaccin", selon le gouvernement, qui table désormais sur une levée autour du 6 septembre.

A ce jour, quelque 87,2% de la population adulte a reçu au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus en Norvège.

10h24

La Russie a fait état vendredi de 815 décès dus au Covid-19 en 24 heures, un record pour le deuxième jour consécutif qui est dû au variant Delta et à une campagne de vaccination poussive.

08h09

La Chine a rejeté l'appel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à une nouvelle enquête sur son territoire pour rechercher les origines du Covid-19, exhortant à une approche "scientifique" et non "politique". La pression s'est accentuée sur Pékin ces dernières heures au sujet de la pandémie, qui a déjà fait plus de 4 millions de morts dans le monde et mis à mal une bonne partie des économies mondiales.

05h47

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli pourront recevoir une troisième dose de vaccin anti-Covid Pfizer ou Moderna afin de renforcer leur protection contre la maladie, a annoncé jeudi l'Agence américaine des médicaments (FDA).

01h52

Facebook, inquiet de la hausse des contaminations par le variant Delta du coronavirus, a décidé de repousser à janvier 2022 le retour au bureau de ses employés. "Les données, et non les dates, influent sur notre approche pour retourner au bureau", a indiqué jeudi une porte-parole du groupe.

00h12

Le gouvernement israélien a abaissé dans la nuit de jeudi à vendredi à 50 ans l'âge minimum pour se faire administrer une troisième dose de vaccin anti-Covid dans l'espoir de lutter contre une nouvelle vague de contamination liée au variant Delta.