Royaume-Uni : six morts après une fusillade à Plymouth

Une fusillade a fait six morts, dont le tireur, à Plymouth (Angleterre) jeudi 12 août. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière en Grande-Bretagne depuis au moins dix ans.

Jake Davison, 22 ans, a ouvert le feu sur plusieurs personnes dans une zone industrielle de la ville. Deux femmes, deux hommes et une fillette sont décédés. Jake Davison a retourné l'arme contre lui et s'est suicidé avant que la police ne puisse intervenir.

My thoughts are with the friends and family of those who lost their lives and with all those affected by the tragic incident in Plymouth last night. I thank the emergency services for their response.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 13, 2021