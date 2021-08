Etats-Unis : atteinte du Covid-19, une femme meurt après avoir accouché

En Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, Kristen McMullen, 30 ans, est décédée quelques jours après avoir donné naissance à son enfant. Elle était atteinte du Covid-19.

Lors de sa première visite à l'hôpital, l'Américaine a appris sa contamination au Covid-19. Elle s'est aussi vue diagnostiquer d'une pneumonie. Renvoyée chez elle, elle a été de nouveau hospitalisée quatre jours plus tard.

Kristen McMullen était dans un état lui permettant d'accoucher par césarienne de sa fille, Summer, avant d'être transférée en soins intensifs. Une semaine plus tard, la trentenaire a été placée sous respirateur artificiel, avant de mourir le même jour, le vendredi 6 août.

Un appel aux femmes enceintes

Dans un entretien accordé au média américain NBC News, Melissa Syberson, tante de Kristen, a refusé de dire si sa nièce était vaccinée ou non. Cette dernière a préféré lancer un appel à toutes les femmes enceintes. «Nous pensons personnellement que les femmes enceintes, vaccinées ou non, qu'elles portent le masque ou non, courent un risque énorme et qu'il peut être mortel pour elles ou leurs bébés», a-t-elle déclaré.

Un avis partagé par le Centre de lutte et de prévention contre les maladies (CDC), qui urge les femmes enceintes à se faire vacciner le plus rapidement possible.