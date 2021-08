Turquie : Huit morts dans le crash d’un avion bombardier d’eau de l’armée russe

Ce samedi, un avion bombardier d’eau qui transportait une équipe de huit personnes, s’est écrasé dans le sud de la Turquie. Aucun membre de l’équipage n’a survécu.

Cinq militaires russes et trois Turcs se trouvaient à bord de l’appareil, comme l’ont déclaré Moscou et Ankara. L'accident est survenu alors que l’équipage de l'avion luttait contre un incendie ce samedi dans la province de Kahramanmaras.

D’après une chaîne de télévision turque, c’est après avoir largué sa cargaison d’eau pour éteindre un feu, que l’avion russe s’est écrasé. La Direction générale turque des forêts avait loué ce Beriev-200 afin de combattre les terribles incendies qui ravagent le sud de la Turquie depuis ces dernières semaines.

«Nous avions envoyé cet avion pour éteindre le feu. Nous avons d’abord perdu le contact avec lui, puis il s’est écrasé», a ainsi déclaré le gouverneur de la province de Kahramanmaras, Omer Faruk Coskun.

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü https://t.co/okDUDpnlVG pic.twitter.com/SkgKH8Ob95 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 14, 2021

Les images relayées par les médias montrent une impressionnante fumée qui s’élève d’une zone montagneuse et l’endroit où le bombardier d’eau s’est écrasé semble difficile d’accès, d’où la présence d’un hélicoptère et d’un avion de surveillance aérienne turcs, dépêchés sur le lieux du crash en plus d’un grand nombre de secouristes, comme le rapporte l’AFP.

Un bilan lourd pour la Turquie

Ce accident d’avion vient s’ajouter aux récentes catastrophes naturelles qui ont provoqué la morts de plusieurs personnes au cours de ces dernières semaines, en Turquie.

Pour rappel, le mois dernier des incendies meurtriers détruisaient le sud du pays, tandis que cette semaine, des inondations causées par des trombes d'eau ont tué plus de 50 personnes dans le Nord du pays, selon le dernier bilan provisoire publié ce samedi.