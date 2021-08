Un séisme de magnitude 7,2 fait au moins 29 morts en Haïti

Un séisme de magnitude 7,2 a secoué Haïti samedi matin, vers 8h30 heure locale (12h30 GMT), a annoncé le centre américain de sismologie (USGS). Le directeur de la protection civile du pays, Jerry Chandler, fait état de 29 morts.

Sur ce total, 17 morts ont été recensés dans le département de la Grand-Anse, 9 dans la ville des Cayes, et 3 dans le département des Nippes, où se trouve l'épicentre du séisme, dans le sud-ouest de l'île. Une longue secousse a été ressentie sur l'ensemble du pays. Le tremblement de terre s'est produit à plus de 160 km au sud-ouest de la capitale Port-au-Prince, selon l'USGS. Une alerte au tsunami a été décrétée avant d'être rapidement levée.

Le séisme a fait plusieurs morts, a indiqué à l'AFP le directeur de la protection civile du pays, Jerry Chandler, qui n'a pas encore de «bilan précis» à fournir. Le Premier ministre Ariel Henry est en route pour le centre d'opération d'urgence national, à Port-au-Prince.

L'île à nouveau frappée

Des édifices religieux, des écoles et des habitations ont été endommagés lors du tremblement de terre. Sur des vidéos partagées en ligne, les riverains ont filmé les dégâts.

Un tremblement de terre de magnitude 7,0 a frappé Haïti ce samedi 14 août 2021. Des dégâts ont été enregistrés dans le Sud, notamment aux Cayes et à Jérémie. Des personnes sont mortes ou blessées, des maisons effondrées. pic.twitter.com/3iqeJ9EWq2 — Journal La Diaspora (@journalladiaspo) August 14, 2021

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter avait ravagé la capitale haïtienne et plusieurs villes de province. Plus de 200.000 personnes avaient été tuées et plus de 300.000 autres avaient été blessées lors de la catastrophe qui avait mis à la rue 1,5 millions d'habitants.

Depuis 2019, Haïti est enfoncée dans une crise économique et politique. Le président, Jovenel Moïse, a été assassiné le 7 juillet dernier.