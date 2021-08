Afghanistan : chronologie d'une défaite historique face aux talibans

La débâcle est totale. Ce 15 août, les talibans ont investi Kaboul sans qu'aucune résistance ne puisse les en empêcher. Une défaite totale qui intervient quelques semaines seulement après le retrait des troupes américaines dans le pays, et qui a surpris les dirigeants du monde entier par sa rapidité.

29 février 2020

Le 29 février 2020, les Etats-Unis dirigés par Donald Trump signent avec les talibans un texte de paix. L'accord de Doha permet de fixer le retrait des troupes américaines du pays. Le gouvernement afghan n'est pas invité, et les talibans ne s'engagent qu'à ne pas attaquer les forces étrangères pendant qu'elles effectuent le retrait. Ils ont également promis d'empêcher des groupes comme al-Qaida d'opérer sur le sol national.

14 avril 2021

Près de trois mois après sa prise de pouvoir à Washington D.C., Joe Biden annonce qu'il retirera bien les troupes américaines, comme cela avait été prévu par l'accord signé par son prédécesseur. Il promet alors que tous les soldats auront quitté l'Afghanistan pour le 11 septembre 2021. La date n'est pas choisie au hasard, puisque Joe Biden explique que les objectifs de la guerre sur place ont été atteint, à savoir, notamment, tuer Oussama ben Laden, responsable des attentats du 11 septembre 2001.

4 mai 2021

Les combattants talibans lancent une première grande offensive contre les forces de sécurité afghanes. Les combats ont notamment lieu dans la province d'Helmand, au sud-ouest du pays. D'autres localités sont également attaquées.

2 juillet 2021

Alors que les Etats-Unis s'apprêtent à célébrer le jour de l'Indépendance, les forces alliées accélèrent le retrait des troupes internationales. Les soldats américains quittent notamment leur principale base militaire située près de Bagram, à quelques kilomètres au nord de Kaboul.

7 juillet 2021

Alors que les offensives des talibans se poursuivent, les insurgés commencent à attaquer des capitales de province. Le 7 juillet, c'est notamment Qala-i-Naw, au nord du pays, qui est prise pour cible alors que tous les districts de la province étaient déjà tombés.

9 juillet 2021

Chaque jour, les insurgés réalisent de nouvelles conquêtes stratégiques. Le 9 juillet, c'est le poste-frontière d'Islam Qala qui est remporté par les talibans. La prise est importante, puisqu'il s'agit du plus important point de passage entre l'Afghanistan et l'Iran. Quelques heures plus tard, c'est un poste-frontière avec le Turkménistan qui tombe. Le groupe armé affirme alors tenir plus de 85% du territoire.

6 août 2021

Le début du mois d'août marquer la victoire des talibans avec les prises successives de toutes les principales villes du pays. Le tout commence avec leur victoire à Zaranj, une petite ville de la province de Nimroz, au sud-ouest du pays. Une victoire avant tout symbolique, mais qui en amènera d'autres.

15 août

Le jour redouté par beaucoup de dirigeants étrangers est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Quelques heures après avoir mis la main sur les dernières villes du pays, les talibans entrent dans Kaboul et s'emparent rapidement des principaux points de la capitale afghane. Des scènes de panique ont été filmées, montrant des habitants qui souhaitaient fuir coûte que coûte le pays face à la victoire des insurgés.