Afghanistan : Edward Snowden attaque violemment Emmanuel Macron après son allocution

Le lanceur d'alerte est remonté. Quelques minutes seulement après l'allocution d'Emmanuel Macron sur la situation en Afghanistan, Edward Snowden a attaqué durement le chef d'Etat.

En cause notamment, les déclarations du président sur l'immigration. Celui-ci a en effet promis une initiative pour lutter contre les «flux irréguliers» de migrants qui pourraient venir d'Afghanistan. «Ça ne peut pas être vrai, si ? C'est une erreur de traduction ? On dirait beaucoup que la priorité de Macron, quand les talibans sont en pleines représailles au porte-à-porte, est de se protéger pour une élection, et non pas de sauver des vies», écrit notamment Edward Snowden.

Quelques minutes plus tard, alors que des internautes français lui ont confirmé que la traduction des propos était la bonne, celui qui avait dénoncé les dérives de la surveillance de masse a alors comparé Emmanuel Macron à la présidente du Rassemblement national. «Emmanuel Le Pen!», peut-on lire sur son compte Twitter.

Plus loin, l'ancien agent de la NSA reproche au chef d'Etat le timing de cette annonce. «Cela ressemble à une provocation intentionnelle», poursuit-il.

Il semblerait qu'Edward Snowden ait bel et bien changé sa vision quant au président français. Pour rappel, en septembre 2019, il avait déclaré qu'il apprécierait recevoir l'asile en France alors qu'il réside toujours en Russie.