Afghanistan : où le président Ashraf Ghani s'est-il réfugié ?

Un départ rapide qui symbolise la défaite du gouvernement. Quelques heures seulement après l'arrivée des talibans aux portes de Kaboul, le président afghan Ashraf Ghani a fui le pays pour se réfugier à l'étranger.

L'exacte position du chef d'Etat reste pour le moment secrète. Cependant, selon le ministre de l'Intérieur de son ancien gouvernement, Ashraf Ghani aurait pris la direction du Tadjikistan, pays frontalier avec l'Afghanistan. Pendant ce temps, les talibans se sont emparés des points les plus importants de la ville. Sur sa page Facebook, le président déchu a reconnu la victoire des insurgés, expliquant avoir décidé de prendre la fuite pour éviter un «bain de sang».

Il est aujourd'hui difficile de savoir quel sera le plan d'action pour Ashraf Ghani, qui n'a plus le soutien américain pour lutter militairement contre les talibans. Un retour dans le pays semble désormais peu probable.

Son comportement peut cependant surprendre. Comme le rappelle un article du Monde, le chef d'Etat avait expliqué dans une interview au Der Spiegel qu'il ne fuirait pas. «Aucun pouvoir au monde ne pourra me forcer à prendre un avion et quitter ce pays. C'est un pays que j'aime et je mourrai en le défendant», assénait-il ainsi en mai dernier. Mais force est de reconnaître que face à l'offensive inarrêtable des talibans, la donne a visiblement changé.