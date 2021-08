Angleterre : malgré le variant Delta, les cas contacts vaccinés n’ont plus à s’isoler

Un nouveau pas vers le retour à la vie normale au Royaume-Uni. Malgré une nouvelle vague de contaminations au Covid-19 liée au variant Delta, les cas contacts complètement vaccinés n'ont désormais plus à s'isoler en Angleterre.

Depuis ce lundi 16 août, les Anglais ayant reçu les deux doses de vaccin (Pfizer, Moderna ou AstraZeneca) - ainsi que les mineurs - n'ont en effet plus depuis à respecter une quarantaine de dix jours s'ils ont été en contact avec une personne testée positive au SARS-CoV-2. Une mesure similaire est entrée en vigueur également ce lundi en Irlande du Nord. Les règles d'isolement ont déjà été assouplies plus tôt ce mois-ci en Ecosse et au Pays de Galles.

Le gouvernement britannique incite malgré tout ces personnes à prendre des précautions particulières (porter un masque dans les lieux clos, limiter les contacts avec d'autres gens) et à subir un test PCR - bien que ce ne soit pas obligatoire. S'il revient positif, elles doivent s'isoler dix jours. Quant aux individus développant des symptômes après avoir été détectés comme cas contacts, ils doivent faire un test PCR et s'isoler en attendant le résultat.

Dans un communiqué, le ministre de la Santé britannique Sajid Javid a présenté cette évolution comme «un pas prudent de plus vers la normalité grâce au succès phénoménal de notre campagne vaccinale». Près de neuf adultes britanniques sur dix (89,4 %) ont reçu au moins une dose de vaccin, et plus des trois quarts sont complètement vaccinés (76,7 %).

Satisfaction du côté des entreprises

Cet assouplissement était attendu avec impatience par les entreprises outre-Manche, dont l'activité a été perturbée par les arrêts de travail causés par l'auto-isolement des cas contacts. Le fonctionnement des transports, de l'hôtellerie-restauration et les approvisionnements des supermarchés voire des stations-service a ainsi été mis à mal.

Malgré le rebond de l'épidémie suscité par le contagieux variant Delta (près de 30.000 cas par jour), le gouvernement de Boris Johnson a fait le choix de poursuivre la levée des restrictions telle qu'elle était prévue. Il avait précédemment levé mi-juillet la quasi totalité des dernières mesures en vigueur, comme le port du masque, la distanciation physique ou les jauges dans les salles de spectacle.