Direct – Afghanistan : le pays aux mains des talibans, les forces américaines tirent en l'air à l'aéroport de Kaboul

L'Afghanistan se trouvait lundi aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

08h11

Cette nuit, l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump a appelé Joe Biden a démissionner, après la chute de l'afghanistan aux mains des Talibans.

"Il est temps que Joe Biden, discrédité, démissionne pour avoir permis ce qui s'est produit en Afghanistan, mais aussi en raison de la hausse vertigineuse du Covid, du désastre à la frontière, de la suppression de notre indépendance énergétique et de la paralysie de notre économie", a-t-il déclaré.

Pourtant lors de son mandat, Donald Trump plaidait également pour le retrait des troupes américaines du pays.

07h08

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé dimanche les talibans et toutes les autres parties afghanes «à la plus grande retenue», quelques heures après l’entrée à Kaboul des combattants du mouvement fondamentaliste.

«Le secrétaire général est particulièrement préoccupé par l’avenir des femmes et des filles, dont les droits durement acquis doivent être protégés», a également dit l’ONU dans un communiqué.

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir ce lundi pour débattre de la situation en Afghanistan, a précisé l’ONU. Cette réunion, au cours de laquelle Antonio Guterres fera un rapport, se tiendra à 10 h, heure de New York (16 h en France).

Le chef de l’ONU a souligné ce dimanche les besoins humanitaires du pays et a appelé toutes les parties à faire en sorte que « les travailleurs humanitaires aient un accès sans entrave pour fournir dans les temps une assistance qui est cruciale pour sauver des vies ».

07h01

Les forces américaines ont tiré en l'air lundi matin à l'aéroport de Kaboul, où des milliers d'Afghans ont envahi le tarmac, cherchant à fuir leur pays après la prise du pouvoir par les talibans, a rapporté un témoin.

"J'ai très peur. Ils tirent des coups de feu en l'air. J'ai vu une jeune fille être écrasée et tuée", a déclaré ce témoin à l'AFP.

Sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les vidéos où l'on peut voir de nombreux Afghans fuir leur pays.

Afghanistan -





Dernières images en provenance de l'aéroport de Kaboul ... Les gens essaient de fuir par tous les moyens





Video pic.twitter.com/Q9v6VWpbg3 — Marto Pirlo (@martopirlo1) August 16, 2021

Another day begins in Kabul, a sea of people rushing into the Kabul airport terminal. #AFG pic.twitter.com/UekpGJ2MWd — Jawad Sukhanyar (@JawadSukhanyar) August 16, 2021

06h46

"Les talibans ont gagné", a reconnu dimanche soir le président, qui se trouverait désormais au Tadjikistan, tandis que les insurgés célébraient une victoire militaire aussi rapide que totale en investissant le palais présidentiel à Kaboul.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le mollah Abdul Ghani Baradar, co-fondateur des talibans, a salué la victoire du mouvement islamiste. "A présent, c'est le moment d'évaluer et de prouver, à présent nous devons montrer que nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité et le confort dans la vie", a-t-il dit.

L'entrée redoutée des combattants a provoqué un vent de panique dans la capitale, où des milliers d'habitants s'efforçaient de fuir, s'agglutinant notamment à l'aéroport où des scènes de chaos ont été rapportées.

Le drapeau américain a été retiré tôt lundi de l'ambassade des Etats-Unis à Kaboul et "mis en sécurité avec le personnel de l'ambassade" regroupé à l'aéroport dans l'attente d'une évacuation, ont annoncé depuis Washington le département d'Etat et le Pentagone.