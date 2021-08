DIRECT – Afghanistan : «L'urgence absolue est de mettre en sécurité nos compatriotes»

L'Afghanistan se trouvait lundi aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

20h11

L'allocution du chef de l'Etat est terminée.

20h10

«Nous resterons au côté des Afghanes et des Afghans».

20h08

Le président évoque un risque de flux migratoires vers l'Europe, annonçant une initiative européenne sur le sujet.

20h06

La France sera «pleinement mobilisée» pour venir en aide aux Afghans ayant travaillé avec la France. «C'est notre devoir et notre dignité de protéger ceux qui nous aident ; interprètes, chauffeurs, cuisiniers et tant d'autres. Près de 800 personnes sont d'ores-et-déjà sur le sol français».

20h04

«L'urgence absolue est de mettre en sécurité nos compatriotes ainsi que ceux qui ont travaillé» avec la France.

20h03

«La situation en Afghanistan se dégrade rapidement, brutalement».

20h03

Le chef de l'Etat s'adresse à «ceux qui ont combattu, ceux qui sont morts et à leurs familles». «Nous n'oublierons pas nos soldats, nous n'oublierons pas nos morts : 90 au total».

20h03

«En Afghanistan, notre combat était juste. C'est l'honneur de la France de s'être engagée», souligne Emmanuel Macron, évoquant la présence française dans le pays entre 2001 et 2014.

20h02

«Kaboul est tombé en quelques heures aux mains des talibans».

20h00

Début de l'allocution d'Emmanuel Macron.

19h38

L'intervention occidentale en Afghanistan, où les talibans ont repris le pouvoir, n'a pas été aussi "fructueuse" qu'espéré, malgré les coups portés depuis 2001 à l'organisation al-Qaida, a jugé la chancelière allemande Angela Merkel. "Il est désormais acquis qu'al-Qaida ne peut plus mener d'attaques contre les Etats-Unis depuis l'Afghanistan, comme ils l'ont fait le 11 septembre 2001, mais tout ce qui a suivi n'a pas été aussi fructueux et n'a pas été réalisé comme nous l'avions prévu", a déploré la dirigeante allemande lors d'une conférence de presse à Berlin.

19h28

Le président américain Joe Biden est arrivé à Washington, peu avant une allocution très attendue sur l'Afghanistan où vingt années d'intervention militaire américaine s'achèvent dans le chaos.

18h54

Le Premier ministre britannique Boris Johnson appelle à organiser une rencontre virtuelle des dirigeants du G7 "dans les prochains" jours pour discuter de la situation en Afghanistan où les talibans ont repris le pouvoir.

18h50

L'Ouzbékistan a fait atterrir "de force" 22 avions et 24 hélicoptères militaires afghans ayant traversé la frontière avec 585 soldats à leur bord samedi et dimanche, au moment où les talibans prenaient le contrôle de l'Afghanistan, a déclaré lundi le procureur général ouzbek.

18h38

Le gouvernement afghan s'est effondré car il "manquait de leadership", a déclaré lundi le porte-parole du Pentagone, John Kirby. "On peut financer, on peut former, on peut conseiller, on peut assister", a déclaré M. Kirby au cours d'un point de presse. "On ne peut pas acheter la force de caractère, on ne peut pas acquérir du leadership, et le leadership manquait".

17h44

Le chef des forces américaines à Kaboul, le général Kenneth McKenzie, a demandé aux talibans de ne pas entraver les opérations d'évacuation à l'aéroport de la capitale afghane, qui ont provoqué des scènes de panique, au cours desquelles au moins 2 personnes ont été tuées.

17h43

Tous les vols civils et militaires ont été suspendus à l'aéroport de Kaboul en raison de l'irruption sur le tarmac d'une foule d'Afghans tentant désespérément de quitter le pays après le retour des talibans, indique le porte-parole du Pentagone.

"Les forces militaires américaines sont sur place et travaillent avec d'autres militaires, turcs et internationaux, pour disperser les gens. Nous ne savons pas combien de temps cela va prendre", a affirmé John Kirby.

17h40

La communauté internationale a "mal évalué" la situation en Afghanistan, où les talibans se sont très rapidement emparés du pouvoir à la suite du retrait des troupes étrangères, a estimé lundi le chef de la diplomatie allemande.

17h04

Joe Biden va s'adresser aux Américains ce soir (19h45 GMT, 21h45 heure française).Le président américain était resté silencieux sur le sujet depuis plusieurs jours.

16h54

Les forces américaines ont été visées par des tirs à l'aéroport de Kaboul, la capitale afghane.

En réaction, les soldats américains ont tué deux hommes. De quoi ajouter un peu plus de chaos au sein de l'aéroport où des milliers d'Afghans tentent de quitter le pays après la prise de pouvoir des talibans.

«Au milieu des milliers de personnes qui se trouvaient là pacifiquement, deux types ont brandi leurs armes d'un air menaçant», a expliqué à l'Agence France-Presse un responsable du Pentagone sous couvert de l'anonymat. «Ils ont été tués tous les deux», a-t-il confirmé.

16h04

Les talibans n'auront pas accès aux réserves monétaires de Banque centrale que détient le gouvernement afghan aux Etats-Unis, a assuré lundi matin à l'AFP un responsable de l'administration Biden.

«Les actifs de la Banque centrale que le gouvernement afghan possède aux États-Unis ne seront pas mis à la disposition des talibans», a indiqué ce responsable, alors que l'Afghanistan se trouvait aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani.

14h42

Armin Laschet, dirigeant du parti conservateur allemand d'Angela Merkel et candidat à sa succession à la chancellerie, a qualifié lundi le retrait d'Afghanistan des troupes occidentales de «plus grosse débâcle (...) de l'Otan depuis sa création».

«C'est la plus grande débâcle que l'Otan ait subie depuis sa création et c'est un changement d'époque auquel nous sommes confrontés», a souligné Armin Laschet, le président de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), après la victoire fulgurante des talibans en Afghanistan.

14h06

Joe Biden, qui se trouve à Camp David, lieu de villégiature des présidents américains, va s'exprimer «bientôt» sur l'Afghanistan, a déclaré ce lundi son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Les Américains «peuvent s'attendre à avoir bientôt des nouvelles du président. Il est en ce moment même en contact actif avec son équipe de sécurité nationale. Il travaille dur pour gérer cette situation», a dit Jake Sullivan, interrogé sur la chaîne de télévision ABC. Il n'a pas donné de détails sur le moment ou la forme de cette intervention.

13h36

Angela Merkel a qualifié lundi d' «amère» la situation en Afghanistan et jugé que la décision du retrait des troupes occidentales avait été prise par les Etats-Unis, entre autres, «pour des raisons de politique intérieure».

«Il y a eu un effet domino après le retrait des troupes», a déclaré la chancelière allemande au cours d'une réunion à huis clos devant les cadres de son parti, l'Union démocrate-chrétienne allemande (CDU), selon des propos rapportés à l'AFP par des participants.

Mais la chancelière a aussi exprimé une certaine compréhension de la décision prise par Joe Biden, relevant que les Etats-Unis avaient payé un lourd tribut sur le plan humain en Afghanistan.

12h50

L'équipe d'Afghanistan ne va pas pouvoir participer aux Jeux Paralympiques de Tokyo, qui débutent la semaine prochaine, en raison de la situation dans le pays, a annoncé lundi le Comité international paralympique (CIP).

Deux sportifs seulement font partie de cette délégation afghane: Zakia Khudadadi et Hossain Rasouli, engagés en taekwondo. Khudadadi, 23 ans, aurait été la première femme à représenter l'Afghanistan à des Jeux paralympiques, mais les talibans, opposés par principe à ce que les femmes aillent à l'école, travaillent ou fassent du sport, ont pris Kaboul dimanche.

Selon un porte-parole du CIP, Craig Spence, "à cause de la situation très grave dans laquelle se trouve le pays, tous les aéroports sont fermés et il leur sera impossible de partir pour Tokyo".

12h38

Le président iranien Ebrahim Raïssi a estimé lundi que "la défaite" des Etats-Unis en Afghanistan, où les talibans ont repris le pouvoir, devait se transformer en une "opportunité de paix" dans ce pays voisin de la République islamique d'Iran.

"La défaite militaire et le départ des Etats-Unis d'Afghanistan doit se transformer en opportunité pour établir la sécurité et une paix durable dans ce pays", a déclaré le président Raïssi, affirmant que Téhéran "tenait aux relations de bon voisinage avec l'Afghanistan", selon un communiqué officiel publié sur le site de la présidence.

12h32

L'espace aérien afghan est laissé aux militaires et tous les vols civils sont invités à l'éviter, a annoncé lundi l'Autorité afghane de l'aviation civile (ACAA). Dans la foulée, Lufthansa, premier groupe aérien européen, ainsi qu'Air France ont annoncé éviter "jusqu'à nouvel ordre", le survol de l'Afghanistan. British Airways et Virgin Atlantic ont également indiqué qu'elles n'empruntaient plus l'espace aérien afghan".

Dans une Notam ("notice to airmen" ou message aux navigants aériens), l'ACAA "conseille aux avions en transit de se dérouter". "Tout transit dans l'espace aérien de Kaboul sera non contrôlé", ajoute-t-elle.

Lufthansa a indiqué que "toutes les compagnies aériennes du groupe suspendent les survols de l'Afghanistan jusqu'à nouvel ordre", dans un communiqué transmis à l'AFP.

12h27

La Chine, qui partage 76 km de frontière avec l'Afghanistan, a indiqué lundi qu'elle souhaitait des «relations amicales» avec les talibans, au lendemain de la prise de Kaboul par les insurgés.

Pékin «respecte le droit du peuple afghan à décider de son propre destin et de son avenir», a affirmé devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying. «Les talibans ont indiqué à plusieurs reprises leur espoir de développer de bonnes relations avec la Chine», a relevé Mme Hua.

La Chine, qui a rapatrié début juillet 210 de ses ressortissants d'Afghanistan, a appelé les nouvelles autorités à assurer la sécurité de ceux restés sur place.

12h19

Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'UE tiendront mardi une réunion par visioconférence pour discuter de la situation en Afghanistan, où les Etats occidentaux accélèrent leurs opérations d'évacuation, ont indiqué à l'AFP plusieurs diplomates.

Plusieurs Etats membres et la Commission européenne tâchent d'évacuer en hâte leurs diplomates et ressortissants de Kaboul, où les talibans sont en train de reprendre le pouvoir après une offensive militaire éclair qui a balayé les forces armées afghanes.

11h43

Dimanche, le quai d'Orsay a décidé de "relocaliser l'ambassade sur le site de l'aéroport de Kaboul (...) pour procéder notamment à l'évacuation de l'ensemble de nos compatriotes qui se trouveraient encore dans le pays".

Les autorités françaises assurent être "en contact avec les Français qui se sont signalés" et rappellent que ces "opérations d'évacuation méthodique de nos ressortissants sont en cours depuis des semaines".

Les Français présents en Afghanistan avaient été invités dès le mois d'avril à quitter le pays et un vol spécial avait été affrété par les autorités françaises le 16 juillet.

11h15

Lufthansa, premier groupe aérien européen, a suspendu lundi "jusqu'à nouvel ordre", le survol de l'Afghanistan, où les talibans ont repris le pouvoir et les ressortissants étrangers tentent en catastrophe de quitter le pays.

"Toutes les compagnies aériennes du groupe suspendent les survols de l'Afghanistan jusqu'à nouvel ordre", a indiqué Lufthansa, qui détient également les compagnies Swiss, Austrian Airlines, Brussel Airlines et Eurowings, dans un communiqué transmis à l'AFP.

10h56

La Chine, qui partage 76 km de frontière avec l'Afghanistan, a indiqué lundi qu'elle souhaitait des "relations amicales" avec les talibans, au lendemain de la prise de Kaboul par les insurgés.

Pékin "respecte le droit du peuple afghan à décider de son propre destin et de son avenir", a affirmé devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying.

10h51

L'ambassadeur de Russie à Kaboul va rencontrer les talibans mardi, a annoncé lundi l'émissaire du Kremlin pour l'Afghanistan, Zamir Kaboulov, précisant que Moscou allait décider de reconnaître ou non le nouveau pouvoir afghan en fonction de ses "agissements".

"L'ambassadeur russe (Dmitri Jirnov) est en contact avec les talibans, demain, il va rencontrer leur coordinateur pour la sécurité" pour évoquer notamment les questions liées à la sécurité de l'ambassade de Russie à Kaboul, a indiqué M. Kaboulov à la radio Echo de Moscou.

Les talibans "assurent déjà la sécurité du périmètre extérieur de l'ambassade russe. Demain, ils vont discuter des détails pour le long terme", a-t-il précisé. Selon M. Kaboulov, la reconnaissance ou non par la Russie du nouveau pouvoir afghan "va dépendre de ses agissements".

10h13

L'Allemagne veut déployer des soldats en Afghanistan pour évacuer les derniers Allemands ainsi que des Afghans menacés dans le pays reconquis par les talibans après le départ des troupes de l'Otan, a appris l'AFP lundi de sources parlementaires.

Angela Merkel va demander un mandat aux députés pour déployer jusqu'à "plusieurs centaines de soldats" de la Bundeswehr pour cette évacuation, selon un briefing de la chancelière devant les responsables de son groupe parlementaire dimanche soir.

Selon le projet du gouvernement, un pont aérien doit être mis en place pour permettre l'évacuation de 2.000 Afghans ayant travaillé pour les Allemands, "des femmes particulièrement menacées, des défenseurs des droits de l'Homme et d'autres employés d'ONG", selon les mêmes sources.

09h35

L'évacuation des diplomates et d'autres ressortissants étrangers a été organisée à un rythme effréné à Kaboul, tombée aux mains des talibans après une offensive militaire éclair qui a balayé les forces armées afghanes.

Les citoyens afghans et étrangers voulant fuir l'Afghanistan "doivent être autorisés à le faire", ont plaidé les Etats-Unis et 65 autres pays dans un communiqué commun, avertissant les talibans qu'ils devaient faire preuve de "responsabilité" en la matière.

L'Union européenne avait auparavant souligné que l'arrivée des talibans à Kaboul avait "rendu encore plus urgente la protection" contre de possibles représailles à l'égard de son personnel afghan, qu'elle essaye de mettre en sécurité.

08h48

Les vols commerciaux sont annulés à l'aéroport de Kaboul, où des milliers d'Afghans cherchent à fuir leur pays, dans un chaos total après la prise du pouvoir par les talibans, a annoncé lundi l'autorité aéroportuaire de la capitale.

"Il n'y aura pas de vols commerciaux au départ de l'aéroport Hamid Karzai, pour prévenir le pillage. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas à l'aéroport", a-t-elle déclaré dans un message transmis à la presse.

08h33

La première rotation aérienne d'évacuation de Kaboul organisée par l'armée française entre sa base aux Emirats et la capitale afghane tombée aux mains des talibans est prévue d'ici "la fin de ce lundi", a déclaré la ministre française des Armées Florence Parly.

"Nous planifions de faire la première rotation d'ici la fin de ce lundi", a déclaré la ministre sur la radio France Info, précisant qu'il y avait "plusieurs dizaines" de Français à évacuer, ainsi que des "personnes qui sont sous notre protection".

08h11

Cette nuit, l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump a appelé Joe Biden a démissionner, après la chute de l'afghanistan aux mains des Talibans.

"Il est temps que Joe Biden, discrédité, démissionne pour avoir permis ce qui s'est produit en Afghanistan, mais aussi en raison de la hausse vertigineuse du Covid, du désastre à la frontière, de la suppression de notre indépendance énergétique et de la paralysie de notre économie", a-t-il déclaré.

Pourtant lors de son mandat, Donald Trump plaidait également pour le retrait des troupes américaines du pays.

07h08

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé dimanche les talibans et toutes les autres parties afghanes «à la plus grande retenue», quelques heures après l’entrée à Kaboul des combattants du mouvement fondamentaliste.

«Le secrétaire général est particulièrement préoccupé par l’avenir des femmes et des filles, dont les droits durement acquis doivent être protégés», a également dit l’ONU dans un communiqué.

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir ce lundi pour débattre de la situation en Afghanistan, a précisé l’ONU. Cette réunion, au cours de laquelle Antonio Guterres fera un rapport, se tiendra à 10 h, heure de New York (16 h en France).

Le chef de l’ONU a souligné ce dimanche les besoins humanitaires du pays et a appelé toutes les parties à faire en sorte que « les travailleurs humanitaires aient un accès sans entrave pour fournir dans les temps une assistance qui est cruciale pour sauver des vies ».

07h01

Les forces américaines ont tiré en l'air lundi matin à l'aéroport de Kaboul, où des milliers d'Afghans ont envahi le tarmac, cherchant à fuir leur pays après la prise du pouvoir par les talibans, a rapporté un témoin.

"J'ai très peur. Ils tirent des coups de feu en l'air. J'ai vu une jeune fille être écrasée et tuée", a déclaré ce témoin à l'AFP.

Sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les vidéos où l'on peut voir de nombreux Afghans fuir leur pays.

Afghanistan -





Dernières images en provenance de l'aéroport de Kaboul ... Les gens essaient de fuir par tous les moyens





Video pic.twitter.com/Q9v6VWpbg3 — Marto Pirlo (@martopirlo1) August 16, 2021

Another day begins in Kabul, a sea of people rushing into the Kabul airport terminal. #AFG pic.twitter.com/UekpGJ2MWd — Jawad Sukhanyar (@JawadSukhanyar) August 16, 2021

06h46

"Les talibans ont gagné", a reconnu dimanche soir le président, qui se trouverait désormais au Tadjikistan, tandis que les insurgés célébraient une victoire militaire aussi rapide que totale en investissant le palais présidentiel à Kaboul.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le mollah Abdul Ghani Baradar, co-fondateur des talibans, a salué la victoire du mouvement islamiste. "A présent, c'est le moment d'évaluer et de prouver, à présent nous devons montrer que nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité et le confort dans la vie", a-t-il dit.

L'entrée redoutée des combattants a provoqué un vent de panique dans la capitale, où des milliers d'habitants s'efforçaient de fuir, s'agglutinant notamment à l'aéroport où des scènes de chaos ont été rapportées.

Le drapeau américain a été retiré tôt lundi de l'ambassade des Etats-Unis à Kaboul et "mis en sécurité avec le personnel de l'ambassade" regroupé à l'aéroport dans l'attente d'une évacuation, ont annoncé depuis Washington le département d'Etat et le Pentagone.