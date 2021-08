L'ancienne star du porno Victoria Paris est morte à 60 ans

L’ancienne actrice porno Victoria Paris, qui se battait contre un cancer, est décédée la semaine dernière à l’âge de 60 ans.

Diplômée en nutrition de l'Université d'Etat du Montana, Victoria Paris avait commencé sa carrière dans l'industrie du porno en 1988, après avoir fait des photos de nu pour les magazines Hustler, High Society et Penthouse, rapporte le site Adult Video News (AVN).

'80s/'90s Star Victoria Paris Dies at 60 https://t.co/fCxVh4qPe6 pic.twitter.com/lrQY4U6fz5 — AVN Media Network (@AVNMediaNetwork) August 14, 2021

plusieurs récompenses

Elle avait joué dans de nombreux films pour adultes, dont «Girls of Double D 7», «Three's Company», «The Chameleon», ou encore «Live in Love», avec son mari de l'époque, Robert Bullock, et rapidement enchaîné les prix.

En 1990, Victoria Paris avait reçu l’AVN Awards de la meilleure nouvelle starlette, une des récompenses de l'industrie pornographique décernées chaque année, depuis 1984, par le magazine AVN.

L’année suivante, l’ex-actrice porno avait remporté le prix de la meilleure scène de sexe pour filles dans «The New Barbarians 2», réalisé par Henri Pachar, et celui de la meilleure scène de sexe en couple pour «La belle et la bête» de Paul Thomas.

Adult film actress,Victoria Paris who was inducted into the AVN Hall of Fame and won two AVN Awards in 1990 and 1991, dies of cancer at 60years. pic.twitter.com/uvZRUuu7vM — 626Blaze (@626Blaze) August 16, 2021

«elle ne fumait pas, ne buvait pas et ne se droguait pas»

Elle avait également obtenu le rôle principal du film «Fantasy Nights», de Axel Braun. Le réalisateur a expliqué avoir écrit ce «rôle spécialement pour elle parce qu’elle était très classe et d'une innocence qui correspondait parfaitement à l’histoire» qu’il voulait raconter.

«Quand je l’ai rencontrée pour la première fois à table en train de lire, elle m’a dit que, tout comme moi, elle ne fumait pas, ne buvait pas et ne se droguait pas, ce qui était très inhabituel pour l’époque, et j’ai immédiatement remarqué qu’elle était extrêmement professionnelle et aimable», a-t-il poursuivi.