Vidéos : scènes de chaos à l'aéroport de Kaboul, où des milliers d'Afghans tentent de fuir leur pays

Terrifiés par la prise de contrôle de leur pays par les talibans, des milliers d'Afghans tentent de fuir leur patrie. L'aéroport de Kaboul a ainsi été pris d'assaut par des habitants paniqués. Un véritable chaos dont des vidéos publiées sur les réseaux sociaux font état.

On y voit des foules de gens courir sur le tarmac ou essayer à tout prix de monter dans un avion.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx

