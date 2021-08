Afghanistan : le prince Harry réagit à la prise de pouvoir des talibans

Après la prise de pouvoir de l'Afghanistan par les talibans, dimanche 15 août, le prince Harry d'Angleterre a tenu à réagir en publiant une déclaration officielle. Une prise de parole qui est loin d'être incongrue, le mari de Meghan Markle ayant été lui-même déployé dans ce pays lorsqu'il était militaire.

Dès le lendemain, lundi 16 août, le prince Harry a ainsi émis un communiqué aux côtés de Dominic Reid, président des Invictus Games - sorte les jeux olympiques des vétérans de l'armée britannique -, et de Lord Allen of Kensington, le responsable en charge de la fondation qui gère cette compétition sportive.

«Ce qui se passe en Afghanistan résonne dans toute la communauté internationale d'Invictus. De nombreux pays participants et concurrents de la famille des Jeux Invictus sont liés par une expérience commune de service en Afghanistan au cours des deux dernières décennies, et pendant plusieurs années, nous avons concouru aux côtés d'Invictus Games Team Afghanistan », peut-on lire dans le communiqué. Nous encourageons tout le monde à travers le réseau Invictus - et la communauté militaire au sens large - à se tendre la main et à se soutenir mutuellement», y est-il encore écrit.

On behalf of the @weareinvictus community on the unfolding events in Afghanistan: pic.twitter.com/djvQnWxekP — Invictus Games Foundation (@WeAreInvictus) August 16, 2021

Pour l'anecdote, les Invictus games, réservés aux soldats blessés à la guerre et devenus handicapés ont été créés en 2014 par un ancien soldat : le prince Harry lui-même.

Le prince Harry a tué des talibans

Copilote-artilleur d'hélicoptère lors de son passage dans l'armée britannique, le prince Harry a en effet porté l'uniforme pendant dix ans au total et a atteint le grade de capitaine, selon le site web de la famille royale britannique.

En 2013, dans des déclarations à l'agence britannique Press Association (PA) qui lui demandait s'il avait tué des talibans depuis son hélicoptère, le prince Harry, alors âgé de 28 ans, n'avait pas hésité à répondre «oui, comme beaucoup d'entre nous».

«Prendre une vie pour en sauver une, c'est ce qui était en jeu, je pense. S'il y a des gens qui essaient de faire du mal à nos gars, alors nous les mettons hors-jeu», avait ajouté le prince.

Après la chute de l'Afghanistan aux mains des talibans, une polémique a par ailleurs éclaté outre-Manche, une partie de l'opinion publique se demandant en substance pourquoi près de 500 soldats britanniques sont morts dans cette guerre, alors que, malgré des sommes et des moyens colossaux, l'armée régulière n'a rien fait pour empêcher le retour au pouvoir des fondamentalistes.