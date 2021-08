DIRECT – Afghanistan : les talibans ont pris une «bonne quantité» de matériel militaire américain

L'Afghanistan se trouvait lundi aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

21h16

Le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies annonce qu'il tiendra une session spéciale le 24 août pour examiner "les inquiétudes sérieuses concernant les droits de l'Homme" après la prise du pouvoir par les Talibans en Afghanistan.

20h54

Une "quantité conséquente" d'équipements militaires américains se trouve désormais aux mains des talibans, a reconnu mardi le conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, Jake Sullivan.

"Une bonne quantité est tombée dans les mains des talibans et nous n'avons évidemment pas l'impression qu'ils vont volontiers nous les rendre", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, en réponse à une question sur les équipements militaires américains en Afghanistan.

20h19

Le président américain Joe Biden n'a eu aucun contact avec des chefs d'Etat étrangers sur l'Afghanistan depuis la chute de Kaboul, a fait savoir mardi son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. "Il n'a pas encore échangé avec des dirigeants internationaux", a-t-il indiqué depuis la Maison Blanche.

20h07

Les talibans sont "prêts à protéger" l'accès à l'aéroport de Kaboul pour les civils évacués par les Américains, a assuré mardi le conseiller du président Joe Biden à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

19h19

Le Canada "n'a pas l'intention de reconnaître un gouvernement taliban", a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau au moment où la communauté internationale s'interroge sur les futures relations avec le groupe fondamentaliste qui a repris le pouvoir en Afghanistan.

"Lorsqu'ils étaient au pouvoir il y a 20 ans, le Canada ne reconnaissait pas leur gouvernement. Ils ont renversé par la force et remplacé un gouvernement dûment élu, et forment un groupe terroriste d'après la loi canadienne", a-t-il poursuivi en marge d'un point presse en Ontario pour la campagne législative.

18h50

L'UE "devra parler" aux talibans "aussi vite que nécessaire", car ces derniers "ont gagné la guerre" en Afghanistan, a déclaré Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, observant que l'intervention occidentale avait échoué dans son objectif de construction d'un Etat afghan.

"Les talibans ont gagné la guerre. Donc, nous devrons parler avec eux, afin d'engager un dialogue aussi vite que nécessaire pour éviter une catastrophe humanitaire et migratoire" et "empêcher le retour d'une présence terroriste étrangère" en Afghanistan, a-t-il indiqué, tout en précisant que cela n'impliquait pas pour autant une prompte reconnaissance officielle du régime taliban.

18h28

Les talibans ont assuré que la guerre était terminée en Afghanistan et que tous leurs adversaires seraient pardonnés, lors de leur première conférence de presse après avoir pris le pouvoir à Kaboul. "La guerre est terminée (...le leader des talibans) a pardonné tout le monde", a déclaré le porte-parole Zabihullah Mujahid. "Nous nous engageons à laisser les femmes travailler dans le respect des principes de l'islam", a-t-il notamment ajouté.

18h06

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) s'est dit particulièrement préoccupé par la situation en Afghanistan, évoquant des crimes et des exécutions en guise de représailles pouvant relever de violations du droit international humanitaire.

17h36

Arrivée à l'aéroport de Roissy des premiers Français et étrangers évacués de Kaboul par la France.

16h45

Le mollah Abdul Ghani Baradar, co-fondateur et numéro deux des talibans, est rentré ce mardi en Afghanistan, en provenance du Qatar où il dirigeait le bureau politique du mouvement, deux jours après leur prise du pouvoir, a annoncé un de leurs porte-parole.

"Une délégation de haut niveau menée par le mollah Baradar a quitté le Qatar et atteint notre pays tant aimé cet après-midi et atterri à l'aéroport de Kandahar", dans le sud de l'Afghanistan, a déclaré sur Twitter Mohammad Naeem, un porte-parole des talibans.

15h59

Les talibans entravent l'accès à l'aéroport de Kaboul, indiquent les autorités allemandes.

15h15

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a fustigé mardi "l'échec des autorités afghanes" à s'opposer aux talibans et à empêcher leur prise du pouvoir à Kaboul, tout en défendant l'engagement des troupes de l'Alliance dans le pays.

Les forces de l'Otan "ont combattu bravement" en Afghanistan "mais n'ont pas réussi à sécuriser le pays", car "en fin de compte, les autorités politiques afghanes ont échoué à s'opposer aux talibans et à parvenir à une solution pacifique (...) C'est l'échec des autorités afghanes qui a conduit à ce que nous voyons aujourd'hui", a-t-il martelé lors d'une conférence de presse.

14h30

La Chine, voisine de l'Afghanistan, a accusé mardi les États-Unis de "laisser une terrible pagaille" avec leur retrait, la prise de contrôle des talibans ayant notamment entraîné des scènes de chaos à l'aéroport de Kaboul.

Pékin s'est dit disposé à avoir des relations avec le nouveau régime que le mouvement islamiste afghan s'apprête à mettre en place après 20 ans de guerre.

Très critiqué aux États-Unis comme à l'étranger, le président américain Joe Biden a assuré que la mission de Washington n'avait jamais été de "bâtir une nation" démocratique en Afghanistan, mais "d'empêcher une attaque terroriste sur le sol américain".

"C'est la stricte vérité", a réagi mardi Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qui a durement critiqué le bilan humain de deux décennies d'intervention américaine.

"En Irak, en Syrie et en Afghanistan, ce qu'on a vu c'est une armée américaine qui laisse en partant des troubles, des divisions, des familles dévastées et décimées", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse régulière.

"Ils ont laissé une terrible pagaille, ont laissé ces endroits dans un état désastreux. La puissance et la fonction des Etats-Unis, c'est de détruire, pas de bâtir", a-t-elle ironisé en référence aux propos de Joe Biden.

12h11

Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a demandé mardi que soient interdits les renvois forcés de ressortissants afghans vers leur pays, y compris les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée.

De son côté, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé à la communauté internationale d'apporter tout son soutien aux Afghans qui se trouvent confrontés à un "risque imminent" dans leur pays, sous le nouveau régime taliban.

"Suite à la détérioration rapide de la situation en matière de sécurité et de droits humains dans de grandes parties du pays et à la situation d'urgence humanitaire en cours, le HCR appelle les Etats à mettre fin aux retours forcés de ressortissants afghans dont il a été précédemment déterminé qu'ils n'avaient pas besoin de protection internationale", a déclaré une porte-parole, Shabia Mantoo, lors d'un point de presse à Genève.

Dans un communiqué, l'agence des Nations unies appelle à "interdire les retours forcés de ressortissants afghans" et se félicite des récentes mesures prises par plusieurs Etats pour suspendre temporairement les expulsions de demandeurs d'asile déboutés.

11h24

La Turquie a estimé mardi que les messages envoyés par les talibans depuis leur prise du pouvoir à Kaboul avaient été "positifs", ajoutant qu'elle avait des discussions avec le mouvement islamiste radical.

"Nous accueillons de manière positive les messages envoyés jusqu'à présent par les talibans, que ce soit aux étrangers et aux représentations diplomatiques, mais aussi à leur propre peuple", a déclaré le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu lors d'une conférence de presse en Jordanie retransmise par les chaînes de télévision turques.

"Nous espérons que cela se reflétera dans leurs actes", a poursuivi M. Cavusoglu. "Nous continuons de dialoguer avec toutes les parties en Afghanistan, y compris les talibans", a-t-il ajouté.

Après une offensive éclair, les talibans se sont emparés dimanche de Kaboul, signant leur retour au pouvoir en Afghanistan vingt ans après en avoir été chassés.

10h48

Un Airbus A310 a décollé d'Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, et est attendu mardi après-midi à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec à son bord 45 ressortissants français et de pays partenaires exfiltrés de Kaboul par les autorités françaises, a indiqué à l'AFP le ministère des Armées.

"L'avion a décollé, il est attendu dans l'après-midi", a-t-on précisé de même source. D'autres rotations sont prévues dans les heures et jours à venir pour évacuer tous les ressortissants français, ainsi notamment que des Afghans ayant travaillé pour des organisations françaises et qui quittent le pays après sa chute aux mains des talibans.

10h11

L'Ouzbékistan a mis en garde mardi contre toute tentative de violation de sa frontière depuis l'Afghanistan dont il discute de la sécurisation avec les talibans, l'ex-république soviétique ayant à coeur d'éviter une déstabilisation de la région.

"La partie ouzbèke entretient des relations étroites avec le mouvement taliban sur la question de la sécurisation de la frontière et du maintien du calme dans la zone frontalière", explique le ministère ouzbek des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Nous déclarons aussi résolument que toute tentative de violer les frontières nationales sera réprimée de manière ferme", poursuit-il.

L'Ouzbékistan a établi des contacts avec les talibans avant qu'ils ne reprennent le contrôle de l'Afghanistan, voulant éviter tout débordement sur son territoire. Ses représentations à Kaboul et Mazar-i-Sharif (nord de l'Afghanistan) continuent d'opérer. Tachkent a en outre appelé à la "formation d'un gouvernement inclusif" en Afghanistan et à une "transition pacifique du pouvoir fondée sur le consensus".

09h36

Plusieurs responsables de gauche se sont indignés mardi des propos d'Emmanuel Macron qui a affirmé que "nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants" lundi dans son intervention sur l'Afghanistan.

Le député européen EELV Yannick Jadot, candidat à la primaire écologiste pour la présidentielle de 2022, s'est dit sur Twitter "sidéré d'écouter Emmanuel Macron déclarant que les femmes, les hommes et les enfants qui fuient l'enfer des Talibans sont d'abord une menace, des 'migrants irréguliers', avant d'être des victimes et potentiellement des réfugiés".

"Et l'asile ? Et ces enfants, ces femmes, ces hommes qui fuient l'horreur ?", a lancé le secrétaire national d'EELV Julien Bayou. "Macron fait honte à la France", a affirmé le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle, autre candidat pour la primaire.

09h27

La ministre allemande de la Défense a appelé mardi l'Otan, dont les représentants se réunissent dans la journée en urgence, à tirer les leçons de son échec en Afghanistan, alors que de difficiles opérations d'évacuation se poursuivent à Kaboul.

"Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous devons nous pencher au sein de l'Otan" suite à la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans après 20 ans de présence militaire occidentale dans le pays, a estimé la ministre allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer, sur la chaîne de télévision ZDF.

Elle a laissé entendre que les pays européens pourraient être amenés à assumer à l'avenir des tâches endossées jusqu'ici par les Etats-Unis.

09h11

Un premier avion A400M Atlas est arrivé tôt dans la nuit de lundi à mardi pour évacuer les premiers ressortissants français et amener des membres des forces spéciales.

«Ce premier avion militaire a atterri dans la nuit à Abou Dabi, où les Français et les ressortissants de pays partenaires qui étaient à bord ont été accueillis par les forces françaises aux Émirats arabes unis. Nous travaillons activement pour organiser les prochaines rotations», a explique la ministre des Armées, Florence Parly sur son compte Twitter.

08h19

Les talibans ont annoncé mardi une amnistie générale pour tous les fonctionnaires d'État, les appelant à retourner au travail, deux jours après avoir pris le pouvoir en Afghanistan, grâce à une offensive éclair.

"Une amnistie générale a été déclarée pour tous (...), donc vous devriez reprendre vos habitudes de vie en pleine confiance", ont indiqué les talibans dans un communiqué.

07h09

L'humeur était sombre lundi dans les couloirs du Pentagone, où les militaires américains assistaient, impuissants, aux scènes de chaos à l'aéroport de Kaboul, critiquant en privé la lenteur de l'administration de Joe Biden à évacuer les alliés afghans des Etats-Unis, qui craignent la vengeance des talibans.

Certains reprochent au département d'Etat, qui a la seule autorité d'accorder des visas aux anciens interprètes et autres auxiliaires de l'armée américaine et leur familles, d'avoir attendu plus de deux mois pour lancer le processus de délivrance des visas d'immigration aux Afghans craignant pour leur vie.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des scènes de totale anarchie, comme ces centaines de personnes courant près d'un avion de transport militaire américain qui roule pour aller se mettre en position de décollage, pendant que certains tentent follement de s'accrocher à ses flancs ou à ses roues.

07h02

Les Etats-Unis ont affirmé lundi qu'ils ne reconnaîtraient un gouvernement mené par les talibans en Afghanistan qu'à condition que ces derniers respectent les droits des femmes et rejettent les terroristes.

"Concernant notre position vis-à-vis d'un quelconque futur gouvernement en Afghanistan, elle dépendra du comportement de ce gouvernement. Elle dépendra du comportement des talibans", a déclaré le porte-parole du département d'Etat Ned Price devant la presse.

"Un futur gouvernement afghan qui préserve les droits fondamentaux de son peuple (...) y compris de la moitié de sa population -ses femmes et ses filles-", "qui n'offre pas de refuge aux terroristes", "c'est un gouvernement avec lequel nous pourrions travailler", a-t-il affirmé.

Le porte-parole a aussi déclaré que l'émissaire américain Zalmay Khalilzad était encore au Qatar, où les discussions avec les talibans ont lieu depuis plusieurs mois, et que des responsables américains échangeaient toujours avec les insurgés dans le pays du Golfe.