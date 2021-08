DIRECT – Afghanistan : le Royaume-Uni a évacué 306 Britanniques et 2.052 Afghans

L'Afghanistan est tombé lundi aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

12h14

Les talibans "seront jugés sur les actes, pas sur les paroles", a averti le Premier ministre britannique Boris Johnson mercredi lors d'une session extraordinaire du Parlement consacrée à la situation en Afghanistan.

"Nous jugerons ce régime sur les choix qu'il fait et sur ses actes, plutôt que sur ses paroles --sur son comportement face au terrorisme, au crime et aux stupéfiants, ainsi que sur l'accès humanitaire et le droit des filles à recevoir une éducation", a déclaré le dirigeant conservateur devant les députés.

11h00

Le Royaume-Uni a évacué 306 Britanniques et 2.052 Afghans, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson mercredi lors d'une session extraordinaire au Parlement britannique consacrée à la situation en Afghanistan où les talibans ont repris le pouvoir.

"Jusqu'à présent, nous avons obtenu le retour en toute sécurité de 306 ressortissants britanniques et de 2.052 Afghans", a annoncé le dirigeant conservateur, ajoutant que "2.000 autres demandes de ressortissants afghans ont été traitées et bien d'autres sont en cours de traitement".

Le gouvernement britannique a annoncé mardi soir lancer un nouveau dispositif destiné à accueillir "à long terme" 20.000 réfugiés afghans, dont 5.000 la première année.

08h56

La France a exfiltré dans la nuit de mardi à mercredi de Kaboul vers Abou Dhabi 216 personnes dont 184 Afghans "de la société civile en besoin de protection", a indiqué mercredi dans un communiqué son ministre des Affaires étrangères.

L'opération a permis d'évacuer aussi notamment 25 Français, soit "une grande partie des personnes, de nationalité française comme afghane, qui s’étaient réfugiées au sein du bâtiment de l’ambassade de France à Kaboul", a déclaré Jean-Yves Le Drian. Selon l'Etat-Major des Armées, elles sont attendues dans la journée en France.

07h29

Un nouveau vol français transportant des personnes évacuées d'Afghanistan a quitté Kaboul dans la nuit en direction d'Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, a-t-on appris auprès de témoins à l'aéroport. La veille, 41 ressortissants français et étrangers avaient déjà été exfiltrés de Kaboul par la France, grâce au pont aérien mis en place par Paris après la prise de pouvoir par les talibans dimanche.

Ces personnes étaient arrivées aux alentours de 17h30 (15h30 GMT) sur le tarmac de l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle, dans un A310 de l'armée française aux couleurs bleu blanc rouge, après avoir fait escale à Abou Dhabi.

Cet avion transportait également une soixantaine de militaires français de retour d'opérations extérieures, avait précisé de son côté une source au ministère des armées.

Tous les passagers devaient passer des tests de dépistage du Covid-19 et subir des vérifications sanitaires à leur arrivée.

D'autres rotations sont prévues dans les heures et jours à venir pour évacuer tous les ressortissants français.

06h09

L'armée américaine a évacué plus de 3.200 personnes d'Afghanistan, notamment du personnel américain, à l'aide d'avions militaires, a indiqué mardi un responsable de la Maison Blanche sous couvert d'anonymat. En plus de ces 3.200 personnes, près de 2.000 réfugiés afghans ont été évacués vers les Etats-Unis, a indiqué ce responsable.

06h00

Madrid a envoyé dans la nuit de lundi à mardi un premier avion militaire (A400) à Dubaï, parti de Saragosse (nord-est), pour "rapatrier le personnel de l’ambassade de Kaboul, des ressortissants espagnols dans le pays ainsi que les Afghans qui ont collaboré avec l'Espagne", selon le ministère de la Défense.

Un deuxième avion a décollé dans l'après-midi, de la même base aérienne.